Nincs többé menedzsere a Liverpool labdarúgócsapatának! No nem arról van szó, hogy a holland Arne Slot lemondott volna, pusztán arról a tényről, hogy a nagy előd Jürgen Klopp-pal ellentétben ő már „pusztán” vezetőedző. Az élet új vezetői struktúra mellett zajlik Kirkbyben, és már ennek hatásai is órákra elegendő izgalmas témát jelentenének. De milyen örökös is lesz az a Slot, akiről volt játékosai meséltek kulisszatitkokat a Sportcast legújabb vendégének… Mit jelenthet a magyar válogatott csapatkapitányának, Szoboszlai Dominiknek a pályafutásában az új szakvezető? Egyáltalán mire lehet jó a Liverpool a 2024–2025-ös Premier League- és Bajnokok Ligája-szezonban?