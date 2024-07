A magyar bajnok Ferencváros a második körben csatlakozik be, kedden hazai pályán fogadja a walesi The New Saintset, jövő kedden pedig idegenben lép pályára riválisa ellen.

Ha sikerrel veszi az akadályt, akkor biztosan érdekelt lesz még az őszi csoportkörben.

A Ferencváros továbbjutásával a BL-selejtező 3. körében folytathatja, hétfőn pedig az is kiderült, hogy az andorrai UE Santa Coloma és a dán Midtjylland párharcának továbbjutója lenne ez esetben az ellenfél.

Melyik nemzetközi kupasorozat főtábláján szerepelhet a Ferencváros? Három sikerrel irány a Bajnokok Ligája!

Két párharc még meglehet, az Európa-ligában folytathatja.

Csak egy továbbjutás jön össze, a Konferencialigában játszik ősszel.

Mindhárom körben elbukik, nem lesz kupaősz...

Azt is tudjuk, hogy a Fradi ekkor vendégként kezdené meg a párharcát.

A zöld-fehérek a 2017–2018-as Európa-liga selejtezőjében már összekerültek a Midtjyllanddal, akkor a dánok kettős győzelemmel (2–4, 1–3) jutottak tovább.