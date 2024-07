Tetszett a klub struktúrája, és hogy jó csapatot akarnak építeni, továbbá nagy múltja van, így nem tudtam nemet mondani erre a lehetőségre

– mondta a 26 éves támadó a római együttes honlapján, ahol vezető hírként számoltak be a szerződtetéséről. Kaján kifejtette, legszívesebben tízesként futballozik, de ott játszik, ahova az edző beteszi, ugyanis több poszton is bevethető, így például széleken is. Reményei szerint gólokkal és gólpasszokkal segíti majd a Sasokat, de azt tartja a legfontosabbnak, hogy a csapat sikeres legyen.

Kaján a Ferencvárosban kezdte a pályafutását, majd az MTK-ban játszott, mielőtt az Egyesült Államokba költözött. Az 50 válogatott fellépésén kilencszer eredményes labdarúgó 2022 óta játszik Olaszországban, előbb a Fiorentinát, majd a Comót erősítette.

A Lazio női csapata a legutóbbi szezont a második vonalban töltötte, de a bajnokságot megnyerte, így a következő idénytől már a legjobbak között szerepelhet – Kajánnal a soraiban.