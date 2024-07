A német lap minden fél év során elkészíti a rangsorait – kiemelve a világklasszisokat, a nemzetközi klasszisokat és a nemzeti kiválóságokat –, ebben elsőként nem meglepő módon a kapusokkal kezdett.

Itt az első kategóriába nem került be senki, a nemzetközi klasszisoknál viszont rögvest találhatunk magyar érdekeltséget, hiszen a dortmundi Grego Kobel és a leverkuseni Lukás Hrádecky mögött a lipcsei Gulácsi Péter a harmadik, megelőzve a Bayern München legendáját, Manuel Neuert.

– írták a harmadik helyen rangsorolt magyar kapusról.

Világklasszis a belső védőknél sem akad, a második kategóriába a Dortmundtól távozó Mats Hummels, valamint Jonathan Tah (Leverkusen), Ito Hiroki (Stuttgart, már Bayern München), Nico Schlotterbeck (Dortmund), Waldemar Anton (Stuttgart, már Dortmund) és Edmond Tapsoba (Leverkusen) fért be.

A nemzeti klasszisoknál további 14 labdarúgót soroltak fel a Kickernél, közöttük Gulácsi lipcsei csapattársával, Willi Orbánnal – a magyar válogatott játékos itt a nyolcadik, összességében pedig így a 14. helyre került a Bundesligában.

A Leipzig játékosa szalagszakadás után szerezte vissza a helyét a kezdőben a kihagyott első félév után – nem, nem elírás ez a Kickernél, hiszen Gulácsihoz egészen hasonló utat járt be Willi Orbán is. – Az Európa-bajnokságon Svájc és Németország ellen is csalódást keltett (mindkétszer a legrosszabb, ötös osztályzatot kapta a Kickertől), ami megakadályozta, hogy még magasabbra kerüljön a listán.