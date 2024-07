A Ferencváros idegenben 2–1-re felülmúlta a The New Saintset, így kettős győzelemmel, 7–1-es összesítéssel jutott be a Bajnokok Ligája harmadik selejtezőkörébe, és biztossá vált, hogy az ősszel ismét nemzetközi kupasorozat főtábláján szerepel.