A Liverpoolhoz hasonlóan az RB Leipzig, a Bundesliga 2023–2024-es idényének negyedik helyezettje is az Egyesült Államokban készül az új évadra. A lipcseiek a New York Giants stadionjában a Premier League negyedik helyezettjével, az Aston Villával találkoztak a túra első mérkőzésén, és 2–0-ra győztek. A kezdőben természetesen helyet kapott Gulácsi Péter és Willi Orbán is.