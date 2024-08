A magyar bajnok a Real Madrid BL-győzelmének köszönhetően ezúttal a második selejtezőkörben kapcsolódott be a küzdelemben, ott a walesi The New Saints nem jelentett gondot, a 7–1-es összesítéssel pedig eldőlt, hogy sorozatban a hatodik évben is érdekelt lesz ősszel valamelyik nemzetközi kupasorozat főtábláján.

Hétfőn az is kiderült, hogy ha a Midtjylland elleni párharcot is sikerrel veszi a Fradi, akkor a Slovan Bratislavával vagy az APOEL-lel találkozhat a playoffban.

Ettől – és ezzel együtt a BL-csoportkörtől – egy lépéssel távolabb került a Dibusz – Makreciks, Cissé, Raul Gustavo – Rommens, Maiga – Traoré, Zachariassen, Kehinde – Pesics összetételű magyar csapat, miután kétgólos vereséget szenvedett Dániában.

Az első negyedórában kisebb fölényben játszó Fradi Dibusz és Gustavo passzolgatása utáni labdavesztésből kapott váratlan gólt, Adam Buksa köszönte szépen az ajándékot (1–0).

A játékrész derekához érve Alekszandar Pesics fölé szálló fejesével veszélyeztetett a magyar bajnok, majd Dibusznak kellett résen lennie, hogy Buksa ne tudjon duplázni.

A félidő végjátékában előbb Pesics hagyott ki újabb lehetőséget, majd Cristian Ramírez kezéről pattant le a labda, a megítélt büntetőt Aral Simsir a jobb alsó felé próbálta lőni, de Dibusz hárítani tudott.

Egyórányi játékhoz érkezve Franculino lövésénél a kapufa segítette ki a Fradit, a 69. percben azonban már semmi: a 20 éves guinea-bissaui csatár remekül lépett ki a védők között kapott indítással, majd a hálóba lőtt (2–0).

Ezt a találatot a párizsi olimpia egyik legnagyobb kedvencévé váló török Yusuf Dikecet imitálva ünnepelte a hazai támadó.

A végjátékban Dibusz újabb bravúrjára volt szükség ahhoz, hogy legalább maradjon nyitott kérdés a visszavágóra, bár a játék képe és a kétgólos különbség után óriási bravúr kellene ahhoz, hogy ne az Európa-liga playoffkörébe kerüljön a Fradi.

Bajnokok Ligája, 3. selejtezőkör

Midtjylland (dán)–Ferencváros 2–0 (Buksa 17., Franculino 69.)

A visszavágót egy hét múlva rendezik meg.