Farkas Patrik a Blackburn Rovers profi játékosa. A felek aláírták az U18-as magyar válogatott labdarúgó új kontraktusát, aki ezzel profi státuszba került az angol másodosztályban, azaz a Championshipben szereplő együttesnél. A középpályás 2022 nyara óta a Blackburn játékosa, előtte a Liverpool, idehaza pedig a Szeged és a Kecskemét utánpótlásában pallérozódott.

Nagy öröm, hogy magyarként Angliában meg tudtam lépni ezt a szintet, és profi szerződést kaptam. Látom a családomon, milyen büszke rám, és büszke vagyok én is, mert nagyon sok, nagyon kemény munka van emögött az aláírás mögött. Nem túlzás, itt tényleg minden kis srác futballista akar lenni, rengeteg a tehetséges fiatal, és ettől óriási a verseny. Örülök, hogy fel tudtam venni velük ezt a versenyt. Ebben óriási szerepe van a családom támogatásának és a menedzsereknek, akikkel az utóbbi időben elkezdtünk dolgozni, nagy köszönettel tartozom nekik is. A kemény munkában hiszek, a legnagyobb vágyam, hogy ezt a jó lehetőséget kihasználva, amit most a Blackburnnél kaptam, még tovább fejlődjek, és idővel az angol futball vérkeringésének részesévé válhassak felnőttszinten is