Néhány nap múlva rajtol az olasz labdarúgó-bajnokság, azonban a Serie A közvetítését még egy magyar sportcsatorna sem jelentette be. Az Azzurri nyílt levélben fordult a Sport TV-hez.

Augusztus 17-én rajtol az olasz élvonalbeli labdarúgó-bajnokság, a Seire A, amelynek közvetítési jogait Magyarországon még nem értékesítették. Az olasz labdarúgás történéseivel foglalkozó Azzurri nevű magyar oldal egy nyílt levelet tett közzé Facebook-oldalán a Sport TV-nek címezve.

„A JuventusFC.hu szerkesztőségének véleményével maximálisan egyetértve az Azzurri csapata is mélységes csalódottságát és felháborodását fejezi ki a Serie A közvetítési jogaival kapcsolatban kialakult helyzet kapcsán” – kezdte bejegyzését a portál.

Szürreálisnak, tragikomikusnak és elfogadhatatlannak tartjuk, hogy 2024-ben Magyarországon megtörténhet az, hogy 5 nappal az új szezon rajtja előtt még nem lehet tudni, mely sportcsatorna közvetíti majd a világ egyik legszínvonalasabb, legnépszerűbb bajnokságának küzdelmeit az előttünk álló hónapokban – vagy hogy egyáltalán közvetíti-e majd valaki.

Hozzátették azt is, számukra megdöbbentő, hogy sok ember fizet ki tízezreket azért, hogy „kedvenc sportágait, együtteseit követni tudja”. Leírták azt is, hogy a Sport TV az elmúlt években minőségi közvetítési rendszert dolgozott ki, ezért remélik, hogy a „csatorna nem fogja most több százezer nézőjét hátba szúrva sutba dobni mindezt”.

„Az ország valamennyi calcio-rajongója nevében tisztelettel kérjük: Tegyenek pontot a méltatlan helyzet végére, és tegyék lehetővé, hogy jövőre is élőben láthassuk kedvenceinket!” – írták.

Hozzátették, hogy amennyiben mégsem a Sport TV közvetíti majd az olasz bajnokságot, úgy bíznak abban, lesz olyan magyar sportcsatorna az országban, amelyik közvetíti majd az olasz élvonalbeli mérkőzéseket.

Szerkesztőségünk maximálisan egyetért, és szükség esetén mindenben együttműködik a kezdeményezést elindító JuventusFC.hu csapatával, valamint arra biztatunk minden más olasz futballal vagy olasz klubcsapattal foglalkozó oldalt, csoportot, társaságot, hogy kövessék a példánkat, és foglaljon állást a témában! Mert 2024-ben sem létezhet Magyarország calcio nélkül!

– zárták.