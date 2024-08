Mint ismert, a magyar bajnok a Real Madrid BL-győzelmének köszönhetően idén a második selejtezőkörben kapcsolódott be a küzdelembe, ott a walesi The New Saints nem jelentett gondot, a 7–1-es összesítéssel pedig eldőlt, hogy sorozatban a hatodik évben is érdekelt lesz ősszel valamelyik nemzetközi kupasorozat főtábláján.

A következő körben a dán Midtjylland jött szembe a zöld-fehérekkel, akik nagyon megnehezítették saját dolgukat a visszavágóra, ugyanis a párharc első, herningi találkozóján a népligeti alakulat rendkívül pocsék teljesítménnyel rukkolt elő, a második félidőt tekintve még örülhetett, hogy megúszta 2–0-s vereséggel, ugyanis Dibusz büntetőt is hárított.

A dániai mérkőzéshez képest két helyen változtatott Pascal Jansen, a Fradi vezetőedzője, Mohamed Ali Ben Romdan és Mohammed Abu Fani is bekerült a kezdőcsapatba. Ez jó döntésnek bizonyult, mert mind a két légiós jól játszott az első félidőben.

A hazaiak azt ígérték, hogy mindent megtesznek a kétgólos hátrány eltüntetéséért, és a kezdő sípszó után gyorsan világossá is vált, hogy nem a levegőbe beszéltek. A Fradi beszorította ellenfelét a saját kapuja elé, majd a 17. percben a vezetést is megszerezte: Abu Fani bal oldali szabadrúgása után Ibrahim Cissé fejelt kapura közelről, Elías Rafn Ólafsson ugyan nagy reflexszel védett, de a kipattanót aztán a védő bepofozta a jobb alsó sarokba. 1–0

Lehetett arra számítani, hogy ezt a nagy rohanást nem lehet a végéig bírni, a 26. percben elrendelt ivószünet után feljöttek a vendégek, akik előtt két nagy gólszerzési lehetőség is adódott az első játékrészben, de előbb Dibusz Dénes, majd Cissé mentett nagyot, utóbbi fejjel tisztázott, miután a labda túljutott a magyar kapuson. A szünetre így 1–0-ás hazai előnnyel vonultak a csapatok.

A második félidőt is remekül kezdték a népligetiek, Ólafsson egy perc alatt két nagy védést is bemutatott, rögvest a térfélcsere után, majd Abu Fani bombázott a bal alsó sarok mellé. A kihagyott helyzetek megbosszulták magukat, az 50. percben Oliver Sörensen elé került a labda, aki 15 méterről higgadtan kilőtte a jobb alsó sarkot. 1–1

A bekapott gól megfogta a Fradi játékosait, de viszonylag gyorsan összekapták magukat, és mentek előre becsülettel. Az 58. percben Ólafsson mutatott be egy újabb nagy védést, az izlandi kapus Fortune Bassey lapos lövésére ért le.

A 60. perc után a dánok elkezdték látványosan húzni az időt, amit a 18 ezer fős hazai közönség egyre nehezebben tolerált, gyakorlatilag folyamatos volt a füttyszó a Groupama Arénában, nagyon sokat állt a játék, ami persze a vendégeknek kedvezett, mivel így a futballisták kiestek a ritmusból.

A 82. percben Darío Osorio vezette kapura a labdát ziccerben, miután a hazaiak kitámadtak minden mindegy alapon, de a chilei nem találta el a kaput, a labda a bal alsó sarok mellett suhant el. Kady Borges a hajrában 18 méterről lőtt kapura, löketét Ólafsson kitornázta a léc alól, vitán felül ő volt a meccs egyik legjobbja. Válaszul Osorio lőtt kapufát a túloldalon, kevésen múlt, hogy a Midtjylland kettős győzelemmel menjen tovább.

A jegyzőkönyvhöz hozzátartozik, hogy videózás után a játékvezető a 96. percben taposásért kiállította Raul Gustavót.

A BL-főtáblára jutáshoz még egy párharcot kell nyernie a dán csapatnak, amely az utolsó körben a szlovák Slovan Bratislavával találkozik, és legrosszabb esetben is az Európa-liga főtábláján szerepelhet.

Az FTC a párharc veszteseként átkerül az Európa-liga selejtezőjének utolsó fordulójába, ahol a feröeri Klaksvík és a bosnyák Borac Banja Luka továbbjutójával küzdhet meg, legrosszabb esetben pedig a Konferencia-liga főtábláján szerepelhet. Az első meccset a szigetországiak nyerték 2–1-re.

Biztos sokan emlékeznek rá, hogy előbbi tavaly óriási meglepetésre 3–0-s összesítéssel kiejtette az FTC-t a BL-selejtező első körében, tehát a magyar csapat nagyon kellemetlen emléket őriz a feröeri egyesületről.

Azt se felejtsük el, hogy az NB I címvédőjére néhány nap múlva újabb nagy feladat vár, ugyanis szombaton rendezik a Ferencváros–Újpest-rangadót az OTP Bank Ligában. Az újjáépülőben lévő negyedik kerületiek nemrég kiütötték a Fehérvárt, így akár egy szorosabb meccs is kikerekedhet a csörtéből, ha nem tudnak gyorsan regenerálódni a Fradi játékosai, akik kihajtották magukat kedd este.

Labdarúgás

Bajnokok Ligája

3. selejtezőkör

Ferencváros–Midtjylland (dán) 1–1 (I. Cissé 17., ill. O. Sörensen 50.)

Kiállítva: Raul Gustavo (Ferencváros, 96.)

Továbbjutott: a Midtjylland 3–1-es összesítéssel.

(Borítókép: Ousmane Diao és Ben Romdhane 2024. augusztus 13-án. Fotó: Hegedüs Róbert / MTI)