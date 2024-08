Hétből hat. A Manchester Cityt a 2017–2018-as idény kezdete óta csupán egyszer sikerült letaszítani a trónról, akkor is egy olyan szezonban, amelyet sok mindennek nevezhetnénk, csak épp átlagosnak nem, „köszönhetően” a koronavírus-válság miatti megszakításnak.

Josep Guardiola együttese elképesztő dominanciát mutat be Angliában, olyat, amilyenhez hasonlóra még nem volt példa a Premier League-ben. Sőt, a szervezett angol élvonal történetében, azaz 1888 óta sem nyert zsinórban háromnál több kiírást senki, csak most a City. Nem meglepő, hogy az új évadnak is a négyszeres címvédő vág neki toronymagas favoritként. Noha előnye valamelyest mintha apadt volna. Míg egy éve a The Analyst 90,2 százalékos valószínűséggel jósolta későbbi bajnoknak, addig a 2024–2025-ös kiírás előtt már „csak” 82,2 százalékot ad az Opta tízezer szimulációt elvégző szuperszámítógépe arra, hogy a City ezúttal is arannyal zár.

Ez leginkább Mikel Arteta Arsenaljának köszönhető: az „ágyúsok” csapata egymást követő két idényben lett ezüstérmes. A csapatépítési folyamat az elmúlt években lezajlott, erre a nyárra a finomhangolás maradt: a Bolognától érkező olasz válogatott, Riccardo Calafiori oldhatja meg a védelem bal oldalának stabilizálását. Az „ágyúsok” végső sikerére 12,5 százalékot lát az Opta elemzőrendszere. Míg harmadik helyen, még szemmel látható értékkel, a Liverpool áll – a Jürgen Klopp után immáron holland vezetőedző, Arne Slot által trenírozott csapat a tízezer szimulációból 510 esetben tudta elhódítani a PL-serleget.

A Chelsea-nek hússzor, a Newcastle Unitednak(!) tízszer „dobott a gép”. S ennyi, hangsúlyozzuk még egyszer, az előző év adataiból építkező tízezer szimuláció közt nem akadt olyan, amelyben a Manchester United, a Tottenham, vagy a nagy meglepetésre készülő, nyáron több mint 170 millió euróért erősítő Aston Villa győztesként tudott volna kikeveredni a 38 fordulós csatából.

„Az Arsenal az elmúlt években nagyon közel járt ahhoz, hogy elkapja a Manchester Cityt, kérdés, hogy a csapatépítési folyamatban van-e még, Mikel Artetával képesek lesznek-e még egy szintet lépni. Ha ők nem, reálisan nézve nem hiszem, hogy bárki más befoghatja a Cityt” – kezdte értékelését az Index megkeresésére Borbély Imre, az xfb Analytics adatelemzője, aki szerint a harmadik helyért lehet igazán éles a csata a többi klub között.

„A Liverpool nálam favorit a dobogó harmadik fokára, és talán az egyetlen olyan csapat még a mezőnyben, amelynek a végső sikerre is lehet valamennyi esélye. A Manchester United, Newcastle United, Chelsea, Tottenham négyes esetében ugyanezt már nem látom. Miközben a bajnoki harmadik-negyedik helyért öldöklő csatában lehetnek a Poollal. A ránézésre jól erősítő Aston Villát csak azért nem sorolom ide, mert úgy gondolom, a nemzetközi kupaporond, a Bajnokok Ligája-részvétel sokat kivesz majd a keretből, amely még nem tart ott, hogy egy ilyen kettős terhelés ne menjen a bajnoki teljesítménye rovására” – adott átfogó képet az éremcsatáról a Sportcast állandó szakértője.

Borbély véleménye nemcsak a The Analyst munkatársaiéval, de az Index sportrovatának tagjaiéval, valamint futballpodcastünk szakértőinek gondolataival is összecseng. Tizenhárom kollégánk küldte el várakozásait az idénnyel kapcsolatban, a tizenhárom tippből kilenc a City végső győzelmét, négy az Arsenalét jövendöli, más klubra nem is érkezett szavazat az aranycsatában.

Érdekesség, hogy a manchesterieket egy kivétellel mindenki a legjobb kettő közé várja, és a dobogó harmadik fokánál rosszabb tipp nem is érkezett a végső helyezésükre. Az Arsenal esetében rosszabb az átlag, de még ők is mind a tizenhárom szavazólap alapján a dobogón végezhetnek. Egy klub neve szerepelt még mindegyik adatlapon, azaz jelölte mindenki a négy közé: ez a Liverpool. Szoboszlai Dominikéktől négyen ezüstöt, nyolcan bronzot várnak, míg egy voks szerint „csupán” a negyedik, de még így is bizonyosan Bajnokok Ligája-indulást jelentő pozícióba érnek oda.

Az angol élvonal csapatai 1,6 milliárd eurót költöttek eddig az átigazolási piacon, de ha az előző szezon dobogósait nézzük, alig-alig látni mozgást. Az Arsenalnál a védelembe érkezett Calafiori a taktikai rugalmasságot növelheti, háromvédős rendszer esetén balról, négyvédősnél bal szélsőként és bal oldali középső középpályásként is hasznos lehet. A Manchester City Savinhót hozta el a Troyes-tól, tehetséges szélső támadó, de nem valószínű, hogy rögvest a kezdőbe érkezik, inkább két-három év múlva lehet főszereplő. A Liverpoolnál pedig még mindig nincs hír. Martín Zubimendit emlegették sokat, de mostanra kiderült, lojális a Real Sociedadhoz, így valószínűtlenné vált az érkezése.

„Az várható volt, hogy az Európa-bajnokság végéig nem pörög majd fel a piac, az azonban kissé meglepő, hogy azóta is ennyire csendes az élcsapatok körül az élet. Látszik, hogy a Citynél és az Arsenalnál a finomhangolásra törekszenek, a Pool pedig egy átmeneti évnek néz elébe, amiben Slot mindenkinek megadja a bizonyítási lehetőséget – vélhetően majd télen vagy jövő nyáron lesz kicsit nagyobb mozgás. Azoknál látni jelentősebb aktivitást a piacon, akik lépéskényszerben voltak az előző szezon után: a Tottenham, a Chelsea és a Manchester United sem lehetett elégedett az elmúlt idényével.”

Az előző idényhez képest szűkült a meglepetést jósoló tippek köre. Míg az előző évad előtt a 20 Premier League-klubból összesen kilenc kapott jelölést a top négybe, addig ezúttal mindössze hat csapat neve forgott a különböző pozíciókban.

A már sokat emlegetett City, Arsenal, Liverpool trió mellett a Chelsea és az MU is kapott egy-egy második helyről szóló tippet – dobogót egyebet nem is –, valamint előbbit öten, utóbbit négyen jövendölték a negyedik pozícióba. Hatodik klubként a Newcastle United neve hangzott el, az észak-angliai csapatot hárman várják biztos BL-indulónak. (Itt érdemes megjegyezni, hogy az új lebonyolítás miatt akár az is megtörténhet, hogy a szezon végén hat klub is kvalifikál majd a 2025–2026-os Bajnokok Ligája-szezonba, kiinduláskor azonban csak négy biztos hellyel számolhatunk.)

A Manchester United igazolásai egészen jól néznek ki, érthető az optimizmus. Másfelől Erik ten Hagnak is bizonyítania kell, hiába eredményes az angliai kupasorozatokban, egy erős bajnoki szereplés nélkül nem valószínű, hogy ez még egyszer megmenti. Esetükben ez mondjuk a harmadik helyet jelentheti, nem hiszem, hogy bárki reális célkitűzésként fogalmazhatná meg az Old Traffordon az Arsenal vagy a Manchester City megelőzését a végelszámolásnál

– mondja Borbély, aki szerint London másik két, tradicionálisan nagy klubjánál, a Chelsea-nél és a Tottenhamnél közel sem ilyen rózsás a helyzet.

„Az előszezon alapján óriási kérdésnek tűnik, mire lehet jó a Chelsea. Ennyi igazolás mellett, szezononként új edzővel nem lehet megfelelően csapatot építeni. A felkészülési időszakban egyetlen győzelmük volt, az is a mexikói Club América ellen. A szezon egyik kellemes meglepetése lenne, ha végig harcban lennének a dobogós helyezésekért. A Tottenham pedig még nagyobb kérdőjel. Dominic Solanke szerződtetése ide vagy oda, nem hiszem, hogy Ange Postecoglou-val több lenne a csapatban, mint az előző idényben volt.”

Itt némi véleménykülönbség látszik, a The Analystnél ugyanis a Chelsea és a Spurs kettőse jóval valószínűbb BL-induló, mint a Manchester United. Az Aston Villával viszont a jól csengő nevű érkezők – Amadou Onana, Ian Maatsen, Ross Barkley – ellenére sem igazán számol a futballstatisztikai oldal a 7-8. helynél előrébb.

Borbély szerint a Crystal Palace, valamint a Bournemouth okozhat kellemes meglepetést az új évadban. Nem érné váratlanul, ha utóbbi együttesek magabiztosan végeznének a „felsőházban”, és így a nemzetközi kupaindulásra – Európa-liga, Konferencialiga – is lenne sanszuk. Főleg a londoni piros-kékek esetében.

Oliver Glasner irányításával az előző szezon második felében nagyon jól nézett ki a Palace, ezen az úton továbbhaladva sok nagy csapat életét nehezíthetik meg. A másik ilyen klub a Bournemouth lehet Andoni Iraolával. Noha itt az említett Solanke pótlása a nagy kérdés, látványos volt a csapat fejlődése, és elért eredményeinek görbéje a spanyol edzővel, főleg az első három hónap szenvedése után. Már csak Kerkez Milos miatt is remélem, hogy masszív középcsapattá tudnak válni, és egy jó rajttal talán ennél is több lehet majd a csapatban.

Érdekesen alakulhat a kiesés elleni küzdelem is, bár Borbély úgy látja, nem kizárt, hogy az előző szezonhoz képest ezúttal is a három újonc búcsúzzon majd az élvonaltól. Noha az indexes tippek alapján a Leicester City kiesése minket azért meglepne, az Ipswich Town tizenegy, a Southampton tíz embernél szerepelt az idény végi búcsúzók között. Ketten-ketten említették a Fulhamet és a Bournemoutht, hárman a kelet-európai régió játékos-megfigyelőjeként, Balogh Tamás személyében magyar szakembert is foglalkoztató Brentfordot. Meglepő lehet, de négyen számolnak úgy, hogy búcsúzik majd a Wolverhampton, míg hatan várják ugyanezt a Nottingham Foresttől. Az elmúlt években múltjához képest méltatlanul szereplő, de a PL-ből még soha ki nem esett Everton, valamint az új korszak küszöbén álló, az előző szezonokban remekül építkező Brighton kapott még egy-egy „jelölést” az utolsó háromba.

Az Opta szuperszámítógépe szerint a Southampton a legbiztosabb kiesőjelölt, az újonc az utolsó helyen 27,6 százalékos valószínűséggel zárhat majd, míg az utolsó három között már a tízezer szimulációból 6550-szer végzett. Az Ipswich 6470-szer, a Leicester 6220-szor, a program alapján negyedik leggyengébb csapat, a Nottingham 3590-szer zárt kieső pozícióban.

A gólkirályi címet nálunk – zsinórban – harmadszor is Erling Haaland viheti majd el, tizenhárom voksból tíz érkezett a Manchester Cityben eddig 66 bajnokin 63 gólt jegyző norvég csatár nevére.

A 2024–2025-ös Premier League-idény pénteken este az Old Traffordon, azaz az „Álmok Színházában” veszi kezdetét. Az előző kiírásban nyolcadikként záró Manchester United a tizenharmadik helyet megcsípő Fulhammel mérkőzik meg majd.

Szoboszlai az újonc Ipswich Town otthonában kezdheti meg második szezonját a Premier League-ben. A magyar labdarúgó-válogatott csapatkapitánya az előző évadban 33 bajnokin kapott lehetőséget és három gól mellett két gólpasszal zárt.

A felkészülési időszak alapján Slot 4–2-ben, dupla hatossal szereti megoldani a labdakihozatalokat, és talán ez jobb egyensúlyt is hozhat a csapat számára, mint ami a Klopp-éra végét jellemezte. A Liverpool intenzív letámadása és gólra törő támadójátéka sokszor párosult rengeteg, az ellenfél által kialakított helyzettel. Ha az ellenfelek várható gólszáma, azaz xG-je tartósan egy vagy a felett alakul, úgy nehéz bajnoki címről beszélni. Példaként az Arsenal mutatója az előző szezonban 0,7 alatt volt, és így sem tudta megelőzni a Manchester Cityt. Az új felállás azonban Szoboszlai számára szabadabb szerepkörrel kecsegtet az edzőmeccsekből kiindulva. Hatosban többnyire Alexis Mac Allistert és Ryan Gravenberchet láthattuk, várhatóan a szezonnyitón is ők szerepelnek majd itt, míg a magyar válogatott kapitánya egy sorral feljebb, szinte már tízesként juthat szóhoz. Mindez azt jelenti, hogy általában véve jóval közelebb helyezkedik majd a kapuhoz, így pedig a progresszív mutatói is sokkal jobban alakulhatnak, mint az előző idényben. Több gólt és több gólpasszt is várhatunk majd tőle

– jövendölte Borbély a felkészülési időszak adatai alapján Szoboszlainak.

A Bournemouth-ban futballozó Kerkez ugyancsak szombat délután lehet érdekelt, együttese a Nottingham Forest otthonába látogat.

A címvédő Manchester Cityre rögvest rangadó vár, a Stamford Bridge-en a Chelsea ellen lép pályára Pep Guardiola minimálisan átalakult csapata.

Premier League, az első forduló programja

Péntek

21.00: Manchester United–Fulham

Szombat

13.30: Ipswich Town–Liverpool FC

16.00: Arsenal–Wolverhampton

16.00: Everton–Brighton

16.00: Newcastle United–Southampton

16.00: Nottingham Forest–Bournemouth

18.30: West Ham United–Aston Villa

Vasárnap

15.00: Brentford–Crystal Palace

17.30: Chelsea–Manchester City

Hétfő

21.00: Leicester City–Tottenham

