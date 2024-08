Múlt héten mi is beszámoltunk arról, hogy az előtte három évig sugárzó Sport TV a szerződés lejárta után nem vette meg a Serie A közvetítési jogait, így bizonytalanná vált Magyarországon az olasz labdarúgás szerelmeseinek a sorozat nyomonkövetése.

Most azonban az Index arról értesült, hogy a Network4 szerezte meg a közvetítési jogot, amely csatornái már a hétvégétől, a szezon első mérkőzésétől sugározzák a találkozókat.

Az Arena4 már otthonosan mozog ebben a szerepkörben, ugyanis az angol, skót és a német élvonalbeli labdarúgó-bajnokság (Premier League, Premiership, Bundesliga) összecsapásait is sugározza.

A Network4 csoportba tartozik a TV4, Story4, Galaxy4, Film4, Max4, valamint a két sportcsatorna, az Arena4, Match4, így biztosan utóbbi kettő közvetíti majd a mérkőzéseket.

A Sport TV-n korábban többek között Méhes Gábor, Faragó Richárd és Petur András is kommentátora volt a bajnokságoknak, szakkommentátorként pedig Holczer Ádám, Várhidi Péter, Hrutka János és Kéri András Dániel is hangját is hallhattuk.

A Serie A szombati, első fordulós mérkőzései:

18.30 Genoa–Inter

18.30 Parma–Fiorentina

20.45 AC Milan–Torino

20.45 Empoli–Monza