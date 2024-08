Egy, csak egy csapat készül nyári átigazolás nélkül a Premier League 2024–2025-ös szezonjának rajtjára: a Liverpool. Persze ezzel együtt, illetve enélkül is ezer meg egy dolog történt a magyar labdarúgó-válogatott csapatkapitányát, Szoboszlai Dominikot is foglalkoztató klub környékén. Elvégre Jürgen Klopp távozásával csaknem teljesen átalakult a felső vezetés. Megszűnt a brit hagyományoknak megfelelő menedzseri pozíció, a német tréner helyére kinevezett Arne Slot már „csak” vezetőedző. A játékosigazolásokért elsősorban az új sportigazgató, a Bournemouthtól elcsábított Richard Hughes felel, míg a nagyobb egészt biztosító klub – sőt, a jövőbeli tervek szerint multiklub – koncepciót Michael Edwards hivatott kidolgozni és koordinálni a többségi tulajdonos Fenway Sports Group kötelékébe visszatérve.

Az elmúlt napok kiemelt híre a friss Európa-bajnok, Martín Zubimendi megszerzéséért folytatott küzdelem volt az Anfield Road felől. A 25 éves spanyol azonban a jelek szerint az utolsó pillanatban kosarat adott a „vörösöknek”, így – hasonlóan az előző nyárhoz – a hatos pozícióba kiszemelt elsődleges célpont elúszni látszik. A különbség az, hogy a Klopp-féle középpályás rendszerbe egy klasszikus szűrő is elég lett volna, Slot azonban sokkal jobban szeret két védekező középpályással játszani, így a közeljövőben még okozhat fejfájást, ha nem sikerül az átigazolási piac augusztus 30-ai zárásáig alternatívát találni Zubimendi helyett. Ezzel meg is érkeztünk a várható, valamint a nyáron nagy nyilvánosság előtt lejátszott öt edzőmérkőzés tapasztalataiból kiolvasható taktikai, stratégiai változásokhoz.

A Liverpool összesen hat felkészülési meccsen lépett pályára az előszezonban, ezek közül az elsőt, az angol másodosztályú Preston North End elleni találkozót (0–1) zárt kapuk mögött bonyolították, így adat és képanyag is minimálisan áll rendelkezésünkre róla. Az észak-amerikai turnén aztán sorrendben a Real Betist (1–0, Szoboszlai győztes góljával), az Arsenalt (2–1) és a Manchester Unitedot (3–0) sikerült felülmúlni. Slot az Anfield Roadon a Sevilla elleni 4–1-es diadallal debütált (Szoboszlai itt is kiosztott egy asszisztot), végezetül pedig egy igencsak tartalékos kerettel megvívott Las Palmas elleni 0–0 jelentette a „főpróbát” a hétvégi, Ipswich Town elleni bajnoki rajt előtt. Azaz önbizalom-növelő eredményekből nem volt hiány.

A „középső négy” meccs azonban a játékosok önbizalma mellett az előzetes várakozásainkat is megerősítette. Tavasszal, a Slot esetleges kinevezéséről szóló első pletykák hatására megjegyeztük, a 45 éves holland szakember játékfilozófiája alapján remek örökös lehet. A Liverpool neve a Klopp-érában összeforrott a gegenpresszinggel, a német menedzser által ugyan a vége felé annyira már nem kedvelt, de frappánsabb jelző hiányában még mindig sokszor heavy metalként jellemzett, rengeteg futással, le- és visszatámadással spékelt, az úgynevezett triggerpontok megragadásáról szóló játékfelfogással. Slot Feyenoordjára valami nagyon, de nagyon hasonló alapstílus volt jellemző az elmúlt három szezonban.

A rotterdami a bajnoki aranyéremmel zárt 2022–2023-as kiírásban nem csak Hollandiában, hanem egész Európában az egyik leghatékonyabban presszingelő gárda volt. Csupán a portugál Benfica szerzett meccsenként több labdát az ellenfél védekező harmadában (8,4 high turnovers) Slottéknál (7,8). A 2023–2024-es idényre valamelyest visszaesett a Feyenoord eredményessége, 6,9-es meccsátlagával azonban így is verte a Poolt (6,0). De nemcsak az ellenfél térfelén volt bátor és határozott a piros-fehér alakulat: átlagosan a saját kapujától mért 45,2 méteren szerezte vissza a labdákat, míg a Premier League-ben a legjobbak közé tartozó „vörösök" mutatója 44,6 méter volt a legutóbbi kiírásban.

Hogy Slot edzői felfogása mennyire a Klopp-féle tőről fakad, arról Bocsák Bence, a World Soccer magazin Nagy-Britanniában élő magyar munkatársa sztorizott. Az újságíró a Sportcast júliusi epizódjában idézte fel, első edzői megbízatásai színhelyén, a PEC Zwollénál és az SC Cambuurnál a kezei alatt megfordult játékosok mind arról meséltek, a presszinget Klopp akkori csapata, a Dortmund meccsjelenetei alapján igyekezett elmagyarázni és leoktatni nekik.





Slot természetesen egy évtized alatt továbbgondolta az alapkoncepciót, így például a csapaton belüli jobb egyensúly, a csapatrészek közti kisebb távolságok, összességében pedig a védekezés stabilitása érdekében érezhetően nagyobb hangsúlyt fektetett a labdajáratásra a Feyenoordnál, mint Klopp a Liverpoolnál. Az angol csapat jövőjére nézve szintén beszédes adatnak tűnt, hogy a rotterdamiak az előző szezont 61,8, a 2022–2023-ast pedig 58,6 százalékos átlagos labdabirtoklási mutatóval hozták le. A támadások valamivel lassabb felépítésével együtt járó jelenséget a nemzetközi sajtó gyorsan el is nevezte Slot-ballnak.

A holland a 4–2–3–1-es alapfelállásra épít leginkább, szemben a Klopp által többnyire alkalmazott 4–3–3-as játékrendszerrel. Persze a mai futballban ez már sokkal jelképesebb dolog, mint akárcsak egy évtizede is volt: Klopp jellemzően labdakihozataloknál és támadásban egy, a klasszikus WM-rendszert idéző 3–2–2–3-as formációra épített. Slotnál a felkészülési időszakban leginkább egy 2–4–4-es hadrendet láttunk kialakulni ilyenkor, melyben a két középhátvéd maradt hátul, a szélső védők pedig a szűrők vonalába lépnek fel, tengelyirányban a félterület felé mozogva. Elöl a szélességet a két szélső lenne hivatott tartani – ez Luis Díaz esetében a bal oldalon egész szépen megvalósul, Mohamed Szalah profiljától azonban kissé idegen a másik oldalon... És az elmúlt két évben bezuhanó egy az egy elleni párharcainak száma, valamint párharcnyerési mutatójának visszaesése alapján is csak egyre idegenebb lesz. (Nem véletlen, hogy nyáron néhány brit újság újfent bedobta a ballábas jobbszélső, a szélesség tartásában profiljából fakadóan valamivel talán jobb Kubo Takefusza nevét, mint a Pool egyik lehetséges kiszemeltje.)

„Nem kell úgy rohannunk. Az a cél, hogy beszorítsuk az ellenfeleket, és amikor esetleg eladjuk a labdát, akkor is nyomást tudjunk rájuk helyezni. A múltban talán kicsit túl direktek voltunk a labdával, állandóan fel és vissza, fel és vissza rohantunk. Most inkább az a cél, hogy a labdát járatva teljesen megfojtsuk és kicsináljuk az ellenfél játékát” – magyarázta a The Analyst által idézett Curtis Jones Slot alaptaktikájáról.

A 2–4–4 egyszerre biztosít több vonalátjátszással együtt járó passzopciót, valamint labdavesztés esetén lehetőséget arra, ha a szélső védő esetleg nem érne vissza a helyére, úgy az egyik hatos zárja le a területet az adott oldalon. Ahhoz azonban, hogy mindez jól működjön, szükséges legalább egy, a profilja alapján mélységi szervezésre alkalmas, ugyanakkor a nyomást is remekül tűrő hatos. Ez lehetett volna Zubimendi, akit az eddigiek alapján tökéletesen egészíthetne ki a világbajnok argentin, Alexis Mac Allister. Zubimendi – és új játékos – hiányában Slot egyelőre kísérletezéssel töltötte az időt a duplahatost illetően. Mac Allister a Copa América után kapott pluszszabadságából visszatérve sarokkőnek látszik, mellette pedig kipróbálta Jonest, Szoboszlait, Endó Vatarut és Ryan Gravenbercht is. Az angol sajtó a látottak alapján erős tippként fogalmazza meg, új igazolás hiányában várhatóan a Mac Allister–Gravenberch-kettős lehet a középpálya közepén a szezon eleji kezdőember.

Mindez azt is jelenti, hogy a Red Bull-iskolának köszönhetően a letámadás megindításában, a triggerpontok felismerésében extrán erős Szoboszlai jóval kötetlenebb szerepkörben, szinte már tízesként bizonyíthat majd az évad elején. Bocsák júliusban még csak jósolta, hogy így lehet, a többek között a Ferencvárossal is együttműködő xfb Analytics adatelemzője, Borbély Imre már a felkészülési mérkőzések tapasztalatai alapján fogalmazta meg a magyar játékossal kapcsolatos megállapításait.

Szoboszlaitól az előző idényben látottnál sokkal intenzívebb jelenlétre számíthatunk a támadóharmadban,

Slot a labdakihozatalokkor és ebből következően a befejezéseknél is egy sorral feljebb játszatta, mint Klopp tette vele az előző idényben;

ebből következően az átlagos helyezkedése jóval közelebb van az ellenfél kapujához, így több kulcspassza, ezekből több gólpassza lehet;

miközben több lövőlehetősége is lesz, ami az előző idényben már bizonyított, a Premier League-szintjén is átlag feletti lövőtechnikájával több látványos gólt is jelenthet a számára.

Amolyan jolly joker szerepkör is lehet Szoboszlaié, aki a pálya tengelyéből akár 1.: a center mellé is húzódhat támadás közben, ezzel növelve a csapattársak passzopcióinak számát, de 2.: kissé jobbra mozogva Szalah pozícióját is átveheti, miközben így az egyiptomi a vonaltól befelé húzódva, a tizenhatoson belül szedheti fel a labdákat és kerülhet ziccerbe.

Az a felkészülés alatt jól látszott, mennyire szereti Slot és a Pool a pálya jobb oldalát túltelíteni. Ez egy olyan játékelem, amiben érezhetően idomult a keret adottságaihoz, a Feyenoordnál két klasszikusabb vonalszélső állt a rendelkezésére, így sokkal kiegyensúlyozottabb volt a két oldal szerepe is. Ezúttal viszont az előrehúzódó Trent Alexander-Arnold, Szoboszlai és Szalah, sőt, amikor ő a center, sokszor Diogo Jota is ide húzódik, és próbálnak ők négyen kis területen játékkapcsolatokat kialakítani, magukra húzni és kipasszolni az ellenfél védelmét.

– hívta fel a figyelmet a 19-szeres angol bajnok támadásépítésének egyik fontos elemére Borbély a beszélgetésünk alatt.

A szakember összességében egy átmeneti szezonra számít a Liverpooltól, amelyben az egyetlen reális célkitűzés a Bajnokok Ligája-indulás megszerzése. Épp ezért is fér bele szerinte, hogy a klub és az új vezetőség ne akarjon mindenáron új hatost igazolni, annak ellenére sem, hogy a Slot-féle taktikai elképzelés maximális kiaknázásához erre jóval nagyobb szükség lenne, mint Klopp idejében volt.

Nyilvánvaló, ha sikerülne egy Zubimendi kaliberű középső középpályást igazolni a hátralévő időben, az sokat tudna hozzátenni a keret minőségéhez, de összességében egy olyan csapat áll Slot rendelkezésére, amelyben rengeteg a jó korban lévő játékos, valamint a fiatal tehetség. Van logika abban, amit Slot a felkészülési időszakban csinált, hogy mindenkinek megadta a lehetőséget, és akiben potenciált lát, hogy egy szezon alatt fel lehet építeni klasszis szűrőnek, annak meg is adja a lehetőséget a bizonyításra és a fejlődésre. Például a még mindig csak 19 éves, végre teljesen egészséges Stefan Bajceticnek, és inkább nem költ el százmillió euró fölötti összeget csak erre az egy posztra.

Ez persze azt is mutatja, hogy Slot és Hughes is különösebb nyomás nélkül dolgozhat egyelőre. A tulajdonosok is tudják, ez egy olyan első év lesz, amellyel a hosszabb távú sikereket kell megalapozni, nem az ilyen helyzetekben talán „százból kétszer beeső” bravúraranyat kell hajszolni.

Lehet, hogy végül ilyen szezon lesz, de erre viszonylag kevés esély van, és emiatt belefér egy olyan, szerintem a szurkolók számára is szimpatikusabb szemlélet, hogy bizonyítson az, aki már itt van, itt edződött.

Borbély szerint a kerettagok tesztelése és fejlesztése mellett a védekezés stabilabbá tétele lesz Slot legfőbb feladata az előttünk álló idényben. Még akkor is, ha ez ideiglenesen akár valamivel kevesebb lőtt góllal párosul majd.

„A presszing intenzitása az eddigiek alapján hasonló lehet. A Liverpool továbbra is egy proaktív, magasan letámadó csapatnak látszik, amely akár labdavesztés után, akár az ellenfél labdajáratását akadályozandó pörgetni fogja a gegenpresszinget. Ez hasonló lesz. Azt sem hiszem az eddigiek alapján, hogy Slot célja hirtelen az lenne, hogy már-már az angol válogatott Európa-bajnokságon látott taktikáját követve minimalizálja az ellenfél gólszerzési kísérleteinek számát, és a saját kapujuk előtti kockázatot. Arra azonban számíthatunk, hogy sokkal nagyobb kontrollra törekszik majd a labda felett mezőnyben, és a támadásépítés is kicsivel lassabb, de szervezettebb lesz, a Klopp idejére jellemző gyors, de káoszszerű, sokszor csak az elöl helyezkedő játékosok egyéni képességeire és sebességére építő megoldás helyett. 0–0-s, 1–0-s csapat biztosan nem lesz a Liverpool, de az egyensúlyt meg kell találni a védekezés és támadás között, mert az az elmúlt évek trendjeiből jól látszik, bajnoki címet nagyon nehéz, vagy leginkább lehetetlen úgy nyerni, ha az ellenfeleknek egy feletti, vagy még annál is magasabb várható gólszámot enged egy csapat.”

Ez pedig tavaly 1,2 körül alakult a Liverpoolnál, szemben a bajnoki aranyért végig versenyben lévő Arsenallal, amely 0,7-es xG-t engedett csupán az ellenfeleinek – hozza példaként Mikel Arteta, az új idényben is a címvédő Manchester City legfőbb kihívójának ígérkező csapatát.

A The Analyst elemzői ugyancsak neuralgikus pontként jelölik meg a Liverpool védekezésének stabilabbá válását. De további négy kulcskérdést is megfogalmaznak az előttünk álló évaddal kapcsolatban túl azon, hogy sikerül-e a csapat ugyan harmadik legjobb, ám a Cityétől (35,9) és az említett Arsenalétól (28,4) jelentősen elmaradó 46,2-es xGA-mutatóján.

Milyen szerepet szánhat Slot Alexander-Arnoldnak? A Liverpool képes lesz-e frissen és fitten tartani a kulcsembereit? Vajon a már jóval 30 felett járó Virgil van Dijk és Szalah meddig lesz még képes felülmúlni a sztenderdeket? Darwin Núnezből végre kirobbannak-e a gólok?

A második és a negyedik pont már Kloppnak is komoly fejfájást okozott. Az előző szezonban lényegében a január-februári sérüléshullámmal úszott el a nagyobb bravúr esélye. Abban, hogy ez ezúttal ne ismétlődhessen meg Slot segítségére lehet a Jones által is említett kevésbé intenzív, meccs közben kevesebb rövid, gyors sprinttel járó alaptaktika. Emellett az a tény is, hogy – s erről szintén Bocsák mesélt az emlegetett Sportcastben – a jövőben újfajta fizikai felméréseket alkalmaznak majd a játékosok bevethetőségének vizsgálatára Kirkbyben.

Núnez eközben talán az utolsó esélyét kapja az Anfielden: a helyzetei minőségéből és számából fakadó várható gólszámát az elmúlt két szezonban egyaránt jelentősen alullövő uruguayi óriási reményekkel érkezett 2022 nyarán Angliába. Sokan Erling Haaland lehetséges kihívóját látták benne a gólkirályi címekért, ettől azonban jelentősen elmaradt: két szezon alatt 65 bajnokin 20 alkalommal volt eredményes, az Understat adatai alapján 33,56-os xG mellett. Az előző kiírásban ráadásul az öt topligában (angol, francia, német, olasz és spanyol élvonal) támadói közül ő használta ki a legrosszabb arányban a nagy helyzeteit, mindössze minden ötödiket gólra váltva (mögötte Dusan Vlahovics 21,7, Akor Adams pedig 26,1 százalékos hatékonysággal következett).

Alexander-Arnold helyzetét épp a Zubimendi-transzfer bedőlése teszi igazán érdekessé. A válogatottban látott szerepe, valamint főleg a 2022–2023-as szezon utolsó harmadában látott tündöklése elméletileg jó jelölté tenné őt is a duplaszűrő egyik tagjának, ám Slot a jelek szerint inkább klasszikusabb posztján, jobb szélső védőként számol vele. Érdekes elgondolás lehetne a 25 éves labdarúgó egy sorral előrébb történő szerepeltetése, míg a védelem szélén a szélesség tartásában sokkal ügyesebb, így akár ilyen szempontból Szalaht és mentesíteni képes Conor Bradley bevetése a kezdőben. Ez azonban egyelőre csak elméleti kérdésnek tűnik.

S ha már Alexander-Arnold...

A csapat körüli nyugalom szempontjából kicsit sem jó hír, hogy a saját nevelésű angol válogatott labdarúgó – akit állítólag a lejáró félben lévő szerződésű játékosok megszerzésének királya, a Real Madrid is megkörnyékezett az elmúlt hónapokban, valamint a két rutinos ász, Szalah és Van Dijk, így pedig a csapatkapitány és az egyik csapatkapitány-helyettes kontraktusa is érvényessége utolsó évébe lépett. Borbély is úgy látja, utóbbi komoly rizikót rejt magában, ugyanis ha nem sikerül a szurkolók és a brit média számára is megnyugtató módon rendezni a helyzetet, az ezzel kapcsolatban várható cikkcunami könnyen megzavarhatja a fejeket a liverpooli öltözőben.

A megoldás azonban aligha lesz egyszerű: Szalah és Van Dijk az eddigi sajtóhírek alapján nem szívesen menne bele egy rövidtávú, nagyon maximum egy plusz egy éves opciót tartalmazó szerződéshosszabbításba. A Poolnak viszont nem érdeke hosszabb távon – a mostanihoz hasonló fizetés mellett – elköteleződnie a kiöregedő félben lévő ikonjai mellett.

A klubvezetés helyében Alexander-Arnold hosszabbítására helyezném a fókuszt, hiszen ő van a legjobb korban. Máris a Liverpool legendájának számít, saját nevelésként extrán rossz üzenete lenne, ha most nem sikerülne megtartani. Ha ez megvan, a két idősebb játékos közül talán Van Dijk lehet nyitottabb a kompromisszumra, ennek alapján pedig Szalahról lehet, lemondanék. A gólok és a gólpasszok számában ugyan erős szezonja volt legutóbb is, kiegyensúlyozottságát tekintve, valamint az egy az egy elleni szituációkban visszaesett, főleg az Afrika-kupán történt sérülése után. Mindez annak a jele, hogy már nem feltétlenül érdemes a következő két-három szezonban is rá építeni a csapat támadójátékát.

A Liverpool a 2024–2025-ös PL-szezon első fordulójában az újonc Ipswich Town otthonába látogat. A vörösök ezt követően a Brentfordot fogadják hazai pályán. A sors viszonylag kegyes volt Arne Slothoz, az első hét fordulóban, azaz október közepéig csak egy igazán komoly rangadó vár majd újdonsült együttesére, a szeptember 1-jére kiírt, Manchester United elleni Northwest-derby.

Ön szerint melyik csapat nyeri meg a 2024–2025-ös angol élvonalbeli labdarúgó-bajnokságot? Manchester City

Arsenal

Liverpool

Aston Villa

Tottenham Hotspur

Manchster United

Chelsea

Newcastle United

Meglepetés lesz, más lesz a befutó.

Premier League, az első forduló programja

Péntek

21.00: Manchester United–Fulham

Szombat

13.30: Ipswich Town–Liverpool FC

16.00: Arsenal–Wolverhampton

16.00: Everton–Brighton

16.00: Newcastle United–Southampton

16.00: Nottingham Forest–Bournemouth

18.30: West Ham United–Aston Villa

Vasárnap

15.00: Brentford–Crystal Palace

17.30: Chelsea–Manchester City

Hétfő

21.00: Leicester City–Tottenham

(Borítókép: Liverpooli gólöröm centrumban Szoboszlai Dominikkel. Fotó: Drew Hallowell / Getty Images Hungary)