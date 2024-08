Lamine Yamal megkéselt édesapja a kórházból üzent

Lamine Yamal édesapja megkéselése után először üzent a kórházi ágyából. Mounir Nasraoui gondolta, hogy élet és halál között volt, de most már családja és saját maga érdekében is meg kell nyugodnia, a továbbiakban pedig az igazságszolgáltatásra bízza az ügyet.

Mint arról mi is beszámoltunk, a spanyol bajnokság (La Liga) nyitóhete egy váratlan eset miatt háttérbe szorult. Lamine Yamal édesapját ugyanis feltehetően egy korábbi balhé miatt szerdán este több késszúrással megsebesítették. A 38 éves Mounir Nasraouit négy támadó többször megszúrta (kétszer a hasán), és súlyos sérülésekkel a badalonai Can Ruti kórházba szállították. Kezdeti súlyos állapota szerencsére gyorsan stabilizálódott, így már abban bízik, hogy hamarosan kiengedik. Az esetről csütörtök este beszélt – tudta meg a Football Espana.

Gondoltam, hogy élet és halál között vagyok. Ugyanúgy féltem, mint bármelyik másik ember. De most már nyugodtnak kell lennie mindenkinek, főleg az én és a családom érdekében. Nincs más választásom. Bíznunk kell abban, hogy az igazságszolgáltatás elvégzi a dolgát. Hálát adok Istennek, Isten hatalmas. Minden megoldódik

– üzente a kórházból a 38 éves férfi, akit a lap szerint fia edzés után már meg is látogatott.

„Egy kicsit jobban vagyok már. Egy emelettel feljebb vagyok a kórházban, lekerültem az intenzív osztályról. Hálás vagyok, hogy újra beszélhetek, bízom benne, hogy minél hamarabb kijutok innen” – zárta gondolatát Nasraoui, aki a következő napokban még megfigyelés gyanánt a kórházban marad.

A rendőrség már megkezdte a nyomozást az ügyben, mind a négy gyanúsítottat elő is állították, akiknek közük lehetett a késes támadáshoz.

A spanyol lap röviden arra is kitért, hogy Lamine Yamal Hansi Flick rendelkezésére áll majd a Barcelona szombati, Valencia elleni La Liga-nyitányán. Négy csapat azonban már csütörtökön megkezdte az idényt, az Athletic Bilbao hazai pályán 1–1-es döntetlent játszott Getafe ellen, ahogy a Girona is a Betisszel, ugyanis utóbbi is 1–1-gyel ért véget.