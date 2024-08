Tíz perc.

Az Újpest-szurkolóknak ennyi idő sem kellett hétfő délelőtt ahhoz, hogy elkapkodják a 298. (a bajnokságban a 242.) derbire, azaz a Ferencváros és az Újpest idénybeli első NB I-es randevújára szóló vendégjegyeket. Noha ezres nagyságrendet jelentő jegykontingensről van szó, a jelenség jól mutatja, micsoda felfokozott várakozás előzte meg a Megyeri útiak részéről az összecsapást. A lila-fehérek egyszerre bizakodhattak teljesen átalakult csapatuk frissességében és lendületében, illetve abban az egyébként nem túl hízelgő tényben, hogy 25 NB I-es összecsapás után előbb-utóbb már csak megszakad a rivális elleni példátlan veretlenségi sorozat.

A Ferencváros az előző szezon zárófordulójában 2–0-ra nyert, ezzel lassan évtizedes dominanciájára feltéve a koronát: sorozatban a 16. bajnoki meccsén maradt veretlen a IV. kerületi ellenlábassal szemben, amire a párharc 119 éves történelmében még sosem volt példa…

Az új szezon negyedik fordulóját tapossuk, ami az elmúlt heteket illeti, egyik csapat számára sem volt zökkenőmentes a szombati rangadóig vezető út. Az FTC ugyan a bajnokságban kettőből két meccset nyert, a Bajnokok Ligája-álomtól megint elbúcsúzhatott, ezúttal a dán Midtjylland jelentette a végállomást az Üllői útiaknak. A nyáron teljes mértékben a Mol-csoport irányítása alá került Újpest az első két körben egy-egy hajrágóllal kapott ki a Puskás Akadémiától és Paksi FC-től, múlt vasárnap aztán a Fehérvár FC elleni 4–1-es sikerrel gyűjtötte be első pontjait a 2024–2025-ös kiírásban.

Az új újpesti korszakot mi sem bizonyítja szimbolikusabban, minthogy a májusi 2–0-s meccshez képest tizenegyből kilenc helyen változott, csupán Tajti Mátyás és Tamás Krisztián maradt hírmondóként a violák akkori kezdőjéből a mostaniban. Bartosz Grzelak vezetőedző ugyanis a

Riccardo Piscitelli – André Duarte, Joao Nunes, Gergényi Bence – Bese Barnabás, Tajti Mátyás, Geiger Bálint, Tamás Krisztián – Matija Ljuljics, Fran Brodic, Mucsányi Márk

összeállításban küldte pályára a vendégcsapatot.

Az FTC kispadjára ugyancsak nyáron érkezett szakvezető, a holland Pascal Jansen eközben a

Dibusz Dénes – Cebrail Makreckis, Ibrahim Cissé, Raul Gustavo, Cristian Ramírez – Gruber Zsombor, Philippe Rommens – Mohammed Abu Fani, Kristoffer Zachariassen, Mohamed Ben Romdhane – Varga Barnabás

kezdőnek szavazott bizalmat.

Bizony a labdarúgó Európa-bajnokságon elszenvedett horrorisztikus sérülése után a derbin tért vissza a Ferencváros kezdőjébe, és úgy összességében is a zöld-fehérek keretébe.

Három perc.

Ennyi kellett a meccsből a házigazdának ahhoz, hogy kis híján megszerezze a vezetést: egy balról érkező beadás után Gruber fejesét védte bravúrral Piscitelli, a kipattanó viszont ajtó-ablak ziccerben találta meg Ben Romdhane-t, aki könnyelműen a lécre emelt 5 méterről.

Az első 20 percben egyértelműen a zöld-fehérek akarata érvényesült a pályán, ám néhány pontatlan átlövési kísérlet mellett egyedül Rommens próbálkozása miatt emelkedhetett meg minimálisan az újpesti hálóőr pulzusa, azt magabiztosnak látszó mozdulattal tolta ki a jobb alsóból.

Az Újpest túl a félidő felén érezhetően kijjebb jött a sündisznóállásból, és kifejezetten kulturált labdajáratással többször is sikerült megjátszaniuk a vendégeknek a Horvátországból elcsábított Brodicot. Dibusz azonban ezzel együtt is védeni való nélkül maradt a játékrészben.

Fordulás után is a zöld-fehérek kezdtek lendületesebben, ám alig néhány perc elteltével meg kellett szakítani a küzdelmet. A hazai drukkerhad újabb pirotechnikai bemutatója után olyan tejködöt idéző füstfelleg szállta meg a játékteret, hogy Bogár Gergő helyesebbnek érezte megállítani a játékot.

Az első hatvan perc alapján bőven akadtak eseménydúsabb derbik az elmúlt időszakban, ám a taktikai csatában is meg lehet találni a szépséget. Ne menjünk el szó nélkül például két magyar fiatal, az első félidőben sziporkázó ferencvárosi Gruber Zsombor, valamint az újpesti Mucsányi Márk teljesítménye mellett, aki pedig a második játékrész elején adott több ígéretes labdát is a támadó harmadban, egyszer például négy ferencvárosi gyűrűjéből sarokkal megjátszva a jobb szélen előrehúzódó társat, amiből aztán a lilák első kaput eltaláló gólszerzési kísérlete is lett.

Hogy az öröm ne legyen felhőtlen, a 61. percben épp a két magyar fiataltól kellett búcsút vennünk. Tegyük hozzá, aligha Jansen edző elégedettségéről árulkodik, hogy a holland rögvest három játékosát is lecserélte, szemben újpesti kollégájával, Grzelakkal, aki csak egyet változtatott.

A „lehetséges büntetők” tíz perce következett, előbb Gergényinél, majd Duarténél reklamáltak kezezést a hazaiak, mindkétszer annyira egyértelmű volt a helyzet, testről felperdülő labda érte a természetes testhelyzetben lévő kezet, hogy a játékvezetőt ki sem hívták a VAR-szobában ülők, nézze meg. A harmadiknál, Nunes becsúszó blokkolása, majd a bal karjáról a kapus kezei közé vágódó labda esetében már a monitor elé állt Bogár, ám a játékvezető – a képanyag, illetve az előző szezon elején elmagyarázott szabályértelmezés alapján helyesen – ezért sem ítélt tizenegyest a döntést hitetlenkedve fogadó ferencvárosiak javára.

A 73. percben Ramírez kínálta meg egy ígéretes átlövéssel Piscitellit, aki ujjheggyel a lécre tudta „simítani” a löketet. A lehetséges büntetőszituációk is bizonyították, az FTC fokozta a nyomást, de ziccerbe kerülni továbbra sem tudott, az Újpest olasz kapusa pedig a középtávoli kísérleteknél rendre magabiztosan tette a dolgát.

Közeledett a hajrá, és egyre jobb kérdésnek tűnt, vajon melyik csapat lenne elégedettebb a gól nélküli döntetlennel, és melyik vállal majd több kockázatot a siker érdekében… Az Újpest továbbra is kontrákkal próbálkozott, Tamás pedig a bal szélen közel is járt ahhoz, hogy Makreckist megtréfálva ziccerbe kerüljön, de a lett végül megnyerte a kulcsfontosságú párharcot. Aki a lila-fehérekre fogadott volna, hogy majd feladják a mérkőzés jelentős részében jól működő alaptaktikájukat – vesztett. Végül mondjuk az is, aki bármilyen formában a lila-fehérekre fogadott…

Tíz perc.

A kilencven leteltével ennyi hosszabbítást mutatott fel a negyedik számú játékvezető a meccs végén. Ebből kettő sem telt el, mikor megszületett a mérkőzés első és egyetlen találata. Nunes csúszott el a jobb szélen, ezt kihasználva a ferencvárosi csereember, Tosin Kehinde szabadon sprintelhetett be a vendégtizenhatoson belülre, majd nyolc méterről, kissé éles szögből kilőtte a hosszú felsőt (1–0).

Nagy csatában, de újabb Újpest-veréssel vigasztalódhattak hát a ferencvárosiak a BL-selejtezős búcsú után.

3171 nap.

A lila-fehérek ennyi ideje, 2015 decembere óta várnak újabb győzelemre az FTC ellen, s jelen állás szerint még néhány hónapig várakozni kényszerülnek tovább.

A nap korábbi mérkőzésén a Diósgyőr 1–0-ra nyert a DVSC otthonában, míg a forduló nyitómeccsén – még péntek este – a Kecskemét hazai pályán 2–1-re nyert az újonc ETO FC Győr ellen.

LABDARÚGÓ NB I, 4. FORDULÓ

Ferencvárosi TC–Újpest FC 1–0 (Kehinde 92.)

(Borítókép: Ferencvárosi szurkolók a labdarúgó OTP Bank Liga 4. fordulójában játszott Ferencváros TC Újpest FC mérkőzésen a Groupama Arénában 2024. augusztus 17-én. Fotó: Vasvári Tamás / MTI)