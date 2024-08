Visszavonul a nemzetközi szerepléstől Ilkay Gündogan, a német labdarúgó-válogatott csapatkapitánya. A 33 éves középpályás hétfőn jelentette be, hogy már több hete fontolgatta a válogatott szerepléssel kapcsolatos jövőjét.

Büszkén tekintek vissza arra a 82 válogatott mérkőzésre, amit a hazám színeiben játszottam. Erre a számra még gondolni sem mertem volna, amikor 2011-ben bemutatkoztam a nemzeti együttesben

– írta közösségi oldalán a Barcelona játékosa, aki 19 gólt szerzett német mezben, ezek közül az utolsót éppen a magyar válogatott ellen érte el június 20-án, a nyári kontinensbajnokság csoportkörében.

„Hatalmas megtiszteltetés volt számomra, hogy a hazai rendezésű Európa-bajnokságon csapatkapitányként vezethettem a német válogatottat” – írta Gündogan. Kiemelte, már a torna előtt is érzett egyfajta fáradtságot a testében és a fejében is, ami elgondolkodtatta.

A 33 éves középpályás a kontinenstorna mind az öt mérkőzésén pályára lépett, utolsó meccse a negyeddöntő volt, amelyben hosszabbítás után kaptak ki a későbbi győztes spanyoloktól. Így a Nationalelf rövid időn belül két kulcsjátékosát is elveszítette, Toni Kroos május végén jelentette be, hogy a hazai Eb után visszavonul.

Gündogan hat szezon után igazolt el a Manchester Citytől a katalán fővárosba. A középpályásnak 2026-ig van szerződése a Barcelonával, azonban a sajtóhírek arról szólnak, hogy már nyáron eligazolhat. Gündogan kimaradt a Barcelona hétvégi bajnoki keretéből, de Hansi Flick, a Barcelona vezetőedzője sérüléssel magyarázta a német távolmaradását. Az olasz transzferguru, Fabrizio Romano is arról számolt be, hogy a City menedzsere, Pep Guardiola már fel is vette vele a kapcsolatot.