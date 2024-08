Carlo Ancelotti együttese – amely szerdán elhódította az Európai Szuperkupát – jól kezdett: Vinícius Junior passzolt Rodrygónak, aki megtolta, majd gyönyörűen tekert a kapu bal oldalába a 13. percben, ezzel meg is szerezte a vezetést. Azonban hiába volt még két helyzete a királyi gárdának, nem tudta növelni az előnyét, így az első félidő 1–0-s vendégelőnnyel zárult.

A második játékrészben pedig nem sokat kellett várni az újabb találatra, meglepetésre pedig nem a Real Madridtól: Dani Rodríguez szögletére érkezett középen Vedat Muriqi, aki a bal felsőbe fejelt, így az 53. percben egyenlített a Mallorca, a döntetlen eredményt pedig megőrizte a lefújásig (1–1).

Carlo Ancelotti sorozatban negyedik, összesítésben hatodik szezonját kezdte a Real Madridban, irányítása alatt még soha nem történt olyan, hogy nem győzelemmel kezdte a spanyol bajnokságot a királyi gárda. Sőt, ha továbbmegyünk, 2000 óta hatodjára fordult elő az, hogy döntetlennel kezd a csapat a La Ligában.

Természetesen nem is volt boldog az olasz szakember a mérkőzést követően.

Jól kezdtünk, megszereztük a vezetést, és a második gólra is megvoltak a lehetőségeink. A második félidőben azonban hiányzott az egyensúly. Ezt a meccset még el is veszíthettük volna emiatt. Mi támadó szellemű csapat vagyunk, így kulcsfontosságú, hogy a védelmünk egyensúlyban maradjon. Nem vagyunk elégedettek, sokkal jobban is játszhattunk volna. Nem akarok kifogásokat keresni, sokat tanulhatunk ebből a mérkőzésből. A Mallorca jól játszott és jobb volt nálunk, szerintem igazságos a döntetlen.