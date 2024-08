Elfogták a rendőrök a futballpályán megkéselt 11 éves kisfiú feltételezett gyilkosát

Letartóztatták a vasárnap délelőtt megkéselt 11 éves futballista feltételezett gyilkosát. A 20 éves spanyol fiatalembert több mint egynapos országos hajtóvadászat után fogták el – számolt be a Marca.

Mint arról mi is beszámoltunk, vasárnap délelőtt szörnyű eset rázta meg Spanyolországot: 10 óra körül a toledói régióban, a Mocejón nevű kisvárosban egy kapucnis férfi behatolt a sporttelepre, és a futballmérkőzés közben leszúrt egy 11 éves Mateo névre hallgató kisfiút, akit bár mentőhelikopterrel azonnal kórházba szállították, megmenteni már nem tudták az életét. Az ismeretlen tettes szemtanúk beszámolója szerint egy szürke Ford Mondeóval menekült el a helyszínről, a rendőrség nagy erőkkel nyomozott utána – úgy tűnik egészen eddig.

Hétfőn egész nap egyenruhások és civil öltözetű rendőrök kutatták át a várost, hogy megtalálják az eszközt, amellyel a támadó tucatnyi alkalommal megszúrta a gyermeket.

A fiatal férfit a sportcentrum kameráinak, valamint mobiltelefonja GPS-ének köszönhetően sikerült azonosítani. Egy összehangolt akció keretében házkutatást is tartottak a feltételezett elkövetőnél, ami után le is tartóztatták, azt viszont egyelőre nem közölték, hogy mit találtak otthonában. A spanyol lap röviden arra is kitér, egyelőre nem tudni, hogy pontosan mi áll a szörnyű bűncselekmény hátterében, de a nyomozók nem zárják ki a lelki problémákat.

A kisváros polgármestere, Conchu Cedillo vasárnap háromnapos gyászt rendelt el.