A legnagyobb kihívást a címvédő Bayer Leverkusen jelentheti számukra, amely az előző szezonban veretlenül nyerte meg a Bundesligát és a Német Kupát is. A Leverkusen tökéletes szezonját csak az Európa-liga döntőjében szenvedett vereség árnyékolta be, ahol az Atalanta ellen maradtak alul. Xabi Alonso vezetésével a Leverkusen tavaly megtörte a Bayern München 11 szezonon át tartó hegemóniáját a bajnokságban, és idén is erős kihívónak számít.

A Bayern München azonban mindent megtesz majd, hogy visszaszerezze a salátástálat. A csapat élére május végén nevezték ki a belga Vincent Kompanyt, aki korábbi klubjánál, a Burnley-nél támadó szellemű futballt honosított meg. Kompany irányításával a müncheniek célja, hogy visszatérjenek a csúcsra.

Az új szezon pénteken a Bayer Leverkusen és a Borussia Mönchengladbach összecsapásával veszi kezdetét, míg a Bayern München vasárnap kezdi meg a szezont Wolfsburgban. A mérkőzés különös érdeklődésre tarthat számot magyar szempontból is, hiszen Dárdai Bence debütálhat a Bundesligában, miután a Német Kupában már bemutatkozott.

Másik magyar játékos, ifjabb Lisztes Krisztián is új csapatban, az Eintracht Frankfurtban kezdheti meg a szezont, bár egyelőre kérdéses, hogy a német csapatban vagy esetleges kölcsönadással egy másik klubban folytatja karrierjét.

Az új szezon két újonccal is bővül: a St. Pauli és az 1912-es bajnok Holstein Kiel is megméretteti magát a német élvonalban. A Bundesliga 62. idényének első fordulója tehát izgalmas találkozókat ígér, és a szezon során számos izgalmas pillanatra lehet majd számítani.

Bundesliga, 1. forduló:

Péntek

20.30: Borussia Mönchengladbach – Bayer Leverkusen

Szombat

15.30: Augsburg – Werder Bremen,

15.30: Freiburg – VfB Stuttgart

15.30: Hoffenheim – Holstein Kiel

15.30: Mainz – Union Berlin

15.30: RB Leipzig – VfL Bochum

18.30: Borussia Dortmund – Eintracht Frankfurt

Vasárnap:

15.30: VfL Wolfsburg – Bayern München

17.30: St. Pauli – Heidenheim

(MTI)

(Ajánlókép: Leon Goretzka [Bayern München] és Vincent Kompany vezetőedző beszélgetnek egymással az FC Bayern München és a Grashoppers Zürich közötti előszezonbeli barátságos mérkőzésen. Fotó: Marco Steinbrenner / DeFodi Images / DeFodi Images / DeFodi via Getty Images)