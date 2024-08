Csütörtökön három magyar csapatért is szoríthatunk még a nemzetközi porondon, az Európa-liga playoffkörében a Ferencváros 21 órától fogadja a bosnyák Borac Banja Lukát, a Konferencialigában a Paks 18 órától a cseh Mladá Boleslav vendégeként lép pályára, a Puskás Akadémia pedig az előző két kiírásban egyaránt döntős Fiorentina otthonában kezdi meg a főtábláról döntő párharcot.

A Fradinál már csak az a kérdés, melyik nemzetközi kupasorozatban lesz érdekelt az ősszel

A magyar bajnok a Real Madrid BL-sikerének köszönhetően ezúttal csak a második körben csatlakozott a selejtező mezőnyéhez, a walesi The New Saints magabiztos búcsúztatása pedig azt is bebiztosította, hogy egymást követő hatodik évben is érdekelt lesz a Fradi a nemzetközi kupaősz során.

A Midtjylland ellen vesztes párharccal az eldőlt, hogy ez nem a Bajnokok Ligájában lesz, a Borec Banja Luka elleni csörte így az Európa-liga-főtábláról dönthet – a győztes itt folytatja, a vesztes a Konferencialigában.

Melyik nemzetközi kupasorozat főtábláján szerepelhet a Ferencváros? Az Európa-ligában folytathatja.

A Konferencialigában játszik ősszel.

A Paks és a Puskás Akadémia számára viszont csak a továbbjutás ér folytatást

Adott esetben még az is előfordulhat, hogy három magyar csapat is szerepelhet a harmadik számú kupasorozat folytatásában, igaz, míg a Ferencvárosnál ezt igyekeznek elkerülni, a Paks és a Puskás Akadémia számára még ezért is nagyot kell küzdeni.

A Magyar Kupa-győztes tolnaiak az Európa-liga első selejtezőkörében nagy meglepetésre óriási pofont kaptak a Román Kupát elhódító, másodosztályú Corvinul Hunedoarától (0–4), és bár idegenben összejött a revans (2–0-s siker), a továbbjutás esélye már a hazai meccsen elszállt. Így bukott a Paks a harmadik számú kupasorozatba, ahol a ciprusi AEK Larnacát kettős győzelemmel (3–0, 2–0) búcsúztatta, a montenegrói Mornart pedig 5–2-es összesítéssel (3–0, 2–2).

A bronzérmes Puskás Akadémia papíron a második selejtezőkörben csatlakozott volna a mezőnyhöz, ellenfele, az ukrán Dnipro viszont közben becsődölt, így a felcsútiak játék nélkül kerültek a harmadik körbe, ahol egy utolsó pillatokig kiélezett párharcban végül felülmúlták az örmény Ararat-Armeniát (1–0, 3–3).

Ami a további esélyeket illeti, egyértelműen a Paks van kedvezőbb helyzetben, hiszen a 8,68 millió euró összértékű tolnaiak ellenfele a nagyjából hasonló kategóriájú cseh Mladá Boleslav (9,78) lesz, a Puskás Akadémiára (9,95) viszont az egész mezőny második legértékesebb keretével bíró, Magyarországra lassan már hazajáró Fiorentina (286,45) vár, vagyis itt alaposan borítani kellene a papírformát ahhoz, hogy meglegyen a kupaősz.

Először hárman, hatodszor a (legalább) duplázásért

Korábban még sosem fordult elő, hogy három magyar csapat is érdekelt legyen a csoportkör előtti utolsó akadály során – persze jegyezzük meg azt is, hogy a második számú kupasorozatban (akkor még UEFA-kupa néven) a 2004–2005-ös idényben vezették be a csoportkört, a Konferencialiga (korábban Európa-konferencialiga) pedig még csak három éve létezik.

Ennek ellenére már hatodszor futhatnak neki a mieink, hogy legalább két magyar csapat is legyen a főtáblán.

A BL-főtáblás alkalmaink során 1995-ben (Ferencváros) még nem volt csoportkör a többi kupasorozatban, 2009-ben (Debrecen) a Honvéd volt ehhez legközelebb, de a 3. selejtezőkörből nem tudott a Fenerbahcén át a playoffba jutni. A 2020–2021-es idényben ugyanakkor a Ferencváros mellett a Fehérvár sikereiért is sokáig izgulhattunk, ekkor az Európa-ligában a BL-hez hasonlóan egymeccses párharcokkal indult a sorozat a koronavírus-járvány miatt, az ír Bohamians ellen tizenegyesekkel jutottak tovább a piros-kékek, a máltai Hibernianst 1–0-ra verték idegenben, a Rennes ellen pedig megint a büntetők döntöttek a mieink javára. Itt a Fradi Molde elleni párharcával szemben a playoffkör is egymeccses volt, ezen pedig Belgiumban a Standard Liege az utolsó negyedórában értékesített két tizenegyessel 3–1-re megverte a Vidit.

A második számú európai kupasorozatban többször is volt lehetőség arra, hogy két magyar csapat is érdekelt legyen ősszel. A 2004–2005-ös évadban a Ferencváros a BL utolsó selejtezőkörének elvesztésével, az Újpest a második selejtezőkör megnyerésével került az akkor még UEFA-kupának hívott sorozat csoportkörének kapujába, előbbi a Millwallt kiejtve főtáblás lett, utóbbi a Stuttgart ellen ezt nem tudta kiharcolni.

A következő alkalomra 2010-ig kellett várni, amikor a Debrecen ugyancsak a BL-ből átkerülve jutott ide, a Győr pedig a Nitra, az Atirau és a Montpellier kiejtésével – előbbi a Liteksz Lovecs ellen kettős sikerrel került a főtáblára, utóbbit viszont a Dinamo Zagreb búcsúztatta két sikerrel.

Két évvel később a Debrecen a BL-ből ide kerülve nem bírt az FC Bruges-zsel, az akkor még Videoton néven induló fehérvári gárda viszont a Slovan Bratislava, a Gent és a Trabzonspor kiejtésével kiharcolta az őszi folytatást.

Legutóbb pedig két évvel ezelőtt a Ferencváros és Fehérvár hozhatta volna össze a bravúros duplát, előbbi a BL-búcsú után az El-playoffkörében simán felülmúlta a Shamrock Roverst, utóbbi viszont hiába nyert Kölnben 2–1-re, a magyarországi visszavágón a Bundesliga-gárda 3–0-ra győzni tudott.

Az eddigi öt alkalomból tehát hiába vártunk magyaros duplára, de az is igaz, hogy minden alkalommal volt egy csapatunk a folytatásban is érdekelt, ez a széria pedig a Ferencvárosnak köszönhetően biztosan nem szakad meg. A másikat pedig csak remélni tudjuk, hogy igen.

Hány csapatunk lesz főtáblás a nemzetközi kupaporondon? Egy – a Fradin kívül nem jön össze a bravúr

Kettő – a Paks vagy a Puskás Akadémia bejut a Konferencialiga csoportkörébe

Három – a Paks és a Puskás Akadémia is borítja a papírformát a selejtezőben

Európa-liga

playoffkör, első mérkőzés

21.00: Ferencváros–Borac Banja Luka (bosnyák) (Tv: M4 Sport)

Konferencialiga

playoffkör, első mérkőzés

18.00: Mladá Boleslav (cseh)–Paks (Tv: M4 Sport)

20.00: Fiorentina (olasz)–Puskás Akadémia

A visszavágókat egy hét múlva rendezik meg.

(Borítókép: Gruber Zsombor és Dibusz Dénes, a győztes Ferencváros játékosai ünnepelnek a labdarúgó OTP Bank Liga 4. fordulójában játszott Ferencváros TC –Újpest FC-mérkőzés után 2024. augusztus 17-én. Fotó: Vasvári Tamás / MTI)