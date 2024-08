Cristiano Ronaldo a sportvilág titánja, akit széles körben minden idők egyik legnagyobb futballistájának tartanak, több mint 900 millió közösségimédia-követőjével már most is hatalmas befolyással bír az interneten. Ronaldo azonban most egy merész lépést tett, hogy tovább erősítse globális szupersztár státuszát – saját YouTube-csatornát indított. A futballsztár betekintést ígér mind a szakmai, mind a családi életébe.