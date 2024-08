Azt már a kerethirdetés előtt megígérte Marco Rossi, a magyar labdarúgó-válogatott szövetségi kapitánya, hogy új korszak kezdődik ősztől a nemzeti csapat életében, illetve bevallotta, ő is hibázott a nyári Európa-bajnokságon, de azokat a hibákat nem fogja újra elkövetni. Ezért azt már előre sejteni lehetett, hogy több újoncot is behívhat a keretbe az olasz–magyar szakember.

Marco Rossi végül négy újoncnak (Gergényi Bence, Vas Gábor, Yaakobishvili Antal, Nikitscher Tamás) szavazott bizalmat, továbbá olyan labdarúgók maradtak ki (Lang Ádám, Fiola Attila, Szalai Attila, Callum Styles) a keretből, akik nem jutnak állandó játéklehetőséghez klubcsapataikban. A nemzeti együttesbe visszakerült Dárdai Palkó, aki korábban már szerepelt Marco Rossi válogatottjában. A teljes keret alább.

A magyar labdarúgó válogatott szeptember 7-én Németország ellen játssza első mérkőzését a Nemzetek Ligája A divíziójában, Düsseldorfban. Három nappal később, hazai pályán, a Puskás Arénában lép pályára Marco Rossi csapata, az ellenfél Bosznia-Hercegovina lesz. Mindkét mérkőzés kezdőrúgása 20 óra 45 perckor lesz.

Fontos megjegyezni, hogy a Nemzetek Ligájában elért eredményekkel nem lehet kvalifikálni a világbajnokságra, de hatással lehet a 2025-ös világbajnoki selejtezőre. A 2026-os vb-re a 12 európai csoport első helyezettjei jutnak ki automatikusan, a másodikok pótselejtezőt játszhatnak. Utóbbiakhoz csatlakozhat a Nemzetek Ligája legjobb négy olyan csoportgyőztese, amely nem végzett a vb-selejtezőkön az első kettő között.

Marco Rossi a keddi, Telkiben tartott sajtótájékoztatón az első kérdést az újoncokról és a kimaradó korábbi törzstagokról kapta.

Igen, Fityó, Szancsó, Ádi és Ati [Fiola Attila, Callum Styles, Lang Ádám és Szalai Attila] azért maradnak ki, mert nem játszottak a klubjukban, bár Fiola és Styles most új csapathoz került. Korábban is mondtam már, ha hibát követtem el az Eb-n, akkor az az volt, hogy túlságosan bíztam azokban, akik játékhiányban szenvedtek. De ez nem jelenti azt, hogy akik most kimaradnak, azok előtt örökre bezárul a válogatott kapuja. Emberileg kiváló karakterek, a közelmúlt sikereinek részesei ők. Kívánom, hogy mindannyian találjanak maguknak csapatot. Egyébként a mostani meghívottak között is sokan vannak, akiknek kevés játékperce van. Ha rendelkezésemre állna ötven olyan játékos, akik állandóan játszanak nívós bajnokságokban, akkor nem Magyarország szövetségi kapitánya lennék – fogalmazott Rossi.