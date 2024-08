Arról már az Index is beszámolt, hogy Sallai Roland együttest válthat. Most pedig a Nemzeti Sport saját, illetve angol forrásokra hivatkozba közölte, hogy a Leeds United a héten több tárgyalást is folytat (állítólag hétfőn már túl is voltak az elsőn) a válogatott szélső szerződtetése ügyében, ugyanis a Championshipben szereplő csapat a pénteki, augusztus 30-i angol átigazolási határidő lejárta előtt mindenképp szeretné leigazolni a német élvonalbeli bajnokságban szereplő Freiburgtól.

A leeds-live.co.uk kitért arra is, hogy igen nehéz helyzetben van az angol klub, ugyanis több játékos is visszautasította már a csapat megkeresését, legutóbb a Sheffield United kosarazta ki a középpályás, Gustavo Hamerért tett 13 millió fontos ajánlatát. A lap szerint akár kilenc millió euró körüli összeget is hajlandó fizetni a Leeds a 27 éves játékosért, akinek jövő nyáron jár le a szerződése Freiburgban, azonban múlt héten, a Bundesliga első fordulójában csak csereként kapott lehetőséget, és mindössze 17 percet töltött a pályán, így nem lenne meglepetés, ha igaznak bizonyulnának a sajtóban szárnyra kapott pletykák.

A hírek szerint Sallai Roland nem zárkózik el attól, hogy az angol másodosztályba igazoljon, kérdés az, hogy a Leeds meg tud-e egyezni az átigazolás feltételeiről a német klubbal. A szélső 2018 óta erősíti a Freiburgot, amelynek színeiben eddig 162-szer lépett pályára, 27 gólt és 23 asszisztott jegyzett.

Kedden Marco Rossi szövetségi kapitány kihirdette keretét az őszi Nemzetek Ligájára, a 26 fős keretbe Sallai is bekerült.