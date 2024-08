A Ferencváros labdarúgócsapata gól nélküli rendes játékidőt, majd a hosszabbításban 1–1-es állást követően tizenegyespárbajban győzte le a bosnyák Borac Banja Lukat, és jutott az Európa-liga főtáblájára. A bosnyák csapat három tizenegyest is rontott az idegek harcában – Dibusznak egyszer sem kellett védenie.

Csalódást keltő eredményt hozott a Ferencváros számára a budapesti első mérkőzés, mivel a magyar rekordbajnok a gyenge játékkal elért gól nélküli döntetlennel nem harcolt ki előnyt a visszavágóra. Az pedig biztos volt, hogy nagyon kemény mérkőzés vár Pascal Jansen csapatára Bosznia-Hercegovinában. A Ferencváros kezdőcsapatából kikerült Varga Barnabás, helyét Aleksandar Pesics vette át. De ez sem volt elegendő ahhoz, hogy a magyar bajnokcsapat játéka gyorsabb és pontosabb legyen az első mérkőzéshez képest.

A találkozó első komolyabb lehetősége Abu Fani előtt adódott, az izraeli játékos lőtte el kapásból Pesics lekészítését 18 méterről, és a labda nem sokkal ment el a jobb alsó mellett. Néhány perccel később a bosnyák csapat eltalálta a Fradi kapuját, a ferencvárosi tizenhatos bal sarkának közeléből próbálkozott Szrecskovics, Dibusz könnyedén ölelte magához a labdát. Teltek múltak a percek, és ugyan a magyar rekordbajnok a mérkőzés elején mezőnyfölényben volt, de ez a játékrész derekára semmisé vált, ugyanolyan szürke, lassú, unalmas futballt láthattunk, mint az első felvonás gyakorlatilag 90 perce alatt.

A Ferencvárosból lefelé kilógott Pesics, akinek ugyan volt egy jó ütemű lekészítése még Abu Faninak, de ezt követően rendszeresen rossz döntéseket hozott, ütemtelenül indult el a labdákért, és pontatlan passzokat adott. Persze ez nem azt jelenti, hogy az FTC többi játékosa remekelt volna az első félidőben. A magyar csapat szerencséje volt, hogy a bosnyákok sem villogtak a támadó harmadban, fegyelmezetten, biztosan játszottak, de a Fradi kapujára nem jelentettek különösebb veszélyt.

Gyenge színvonal, gól nélküli első félidő után jöhetett a folytatás.

A szünetben Pascal Jansen vezetőedző kettős cserét eszközölt: Ben Romdhane és Zachariassen érkezett a Fradiba, Maiga és Misidjan ment le. A második játékrész első helyzete is a magyar csapaté volt, Traoré húzott el a jobb szélen, és ívelt veszélyesen a kapu előterébe, Pesics lerázta védőjét, szabadon fejelhetett, de nem tudott már erőt tenni a labdába, pontos sem volt, így a célterületet sem találta el. A játék ezt követően továbbra is ritmus nélkül folytatódott, nem alakultak ki komolyabb lehetőségek, az utolsó 20 percre még mindig gól nélküli állással fordultunk.

Ekkor azt már biztosan elkönyvelhettük, hogy nem a Ferencváros–Borac Banja Luka párharc két mérkőzését fogják mutogatni szilveszterkor a televízióban az év legizgalmasabb sportpillanatai válogatásban. A 74. percben Ramírez maradt a földön, a bokáját fájlalta, emiatt pedig nem is tudta folytatni a játékot, bicegve hagyta el a pályát. Civic váltotta. A rendes játékidő hátralévő perceiben beállt még Varga Barnabás is, de ő sem tudott változást elérni, a párharc második 90 perce is gól nélküli döntetlennel ért véget. Úgy értünk a rendes játékidő végéhez, hogy a Ferencváros neve mellett egyetlen kaput eltaláló lövés sem állt.

Jöhetett a kétszer 15 perces hosszabbítás.

A 98. percben végül szemtanúi lehettünk az első kaput eltaláló FTC-lövésnek: Zachariassenfordult volna rá, de elesett a tizenhatoson belül, lecsapott a labdára Kady, és 11 méterről, laposan, kissé jobbról a kapus kezébe gurított. Ezt követően viszont jött a hideg zuhany.

Cissé teljesen feleslegesen, ügyetlenül ért bele egy veszélytelen bosnyák beadásba, szögletre pattant a labda. a sarokrúgásból a kapu előterébe érkező labda pedig a gólvonalon túlra került – Grahovacról Cissé arcára, onnan pedig a hálóba pattant, megszerezte a vezetést a Banja Luka! (1–0)

Így öngóllal került előnybe a bosnyák csapat. Nem tartott sokáig a hazaiak öröme, mivel Manoljovics kapus kifutott kapujából, és hatalmas luftot rúgott, egyúttal felrúgta Kadyt is a büntetőterületen belül, ajándék tizenegyest kapott a Ferencváros. A pontrúgást Varga Barnabás magabiztosan emelte a léc alá, perceken belül egyenlített a magyar csapat. (1–1)

Több gól már nem született a hátralévő percekben, tizenegyespárbaj döntött a továbbjutásról.

Először a Banja Luka játékosa, Herrera érkezett, aki az egekbe rúgta a labdát, bőven kapu fölé. Rommens volt az első rúgó a magyar csapatban, de ő is hibázott. Kvrzic nem tette meg ezt a szívességet, higgadtan gurított a hálóba, Ben Romdhan pedig szintén értékesítette a tizenegyest. Két kör után 1–1 volt az állás.

A harmadik körben Savic volt a bosnyákok rúgója, magabiztosan gurította középre a labdát, Abu Fani pedig magasan, a léc alá lőtte a labdát. Cavic a legfontosabb pillanatban megremegett, csúnyán mellé lőtt, Kady viszont a hálóba gurított, karnyújtásnyira volt a továbbjutástól az FTC.

Az ötödik körben Grahovac érkezett, de ő is fölé rúgta a labdát, ezzel pedig eldőlt a továbbjutás. A Ferencváros folytathatja az Európa-liga főtábláján.

Az Európa-liga és a Konferencialiga főtáblájának sorsolását péntek délben tartják. A Ferencvároson kívül mindkét, még versenyben lévő magyar csapat kiesett a Konferencialigában, a Puskás Akadémia a Fiorentina ellen, a Paks pedig a Mlada Boleslav ellen nem jutott főtáblára.

Európa-liga, selejtező, 4. forduló, visszavágó

Borac Banja Luka (bosnyák) – Ferencvárosi TC 0–0 – hosszabbítás után 1–1, tizenegyesekkel 2–3

Továbbjutott: a Ferencvárosi TC.