Első mérkőzéseire készül az Európa-bajnokságot követően a német válogatott, így keretének már nem tagja a visszavonuló Toni Kroos, Manuel Neuer, Thomas Müller és Ilkay Gündögan sem. Rajtuk kívül most nem kapott válogatott meghívót Antonio Rüdiger, a Real Madrid védője, aki pihenőt kapott Nagelsmanntól, de visszakerült a keretbe az Eb-ről az utolsó pillanatban lemaradó Aleksandar Pavlovic.

Általánosságban elégedettek voltunk az Európa-bajnokságon szereplő futballisták teljesítményével, ezért is épül rájuk a torna utáni első keret. Az egyetlen új játékos Angelo Stiller, aki az előző idényben nagyon jól játszott a Stuttgartban, és az új kiírást is biztatóan kezdte. Ilkay Gündogan és Toni Kroos személyében két fontos játékos helyettesét kell megtalálunk a középpályán, első feladatnak ez most elég is