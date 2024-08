A párharc első mérkőzésén 1–1-es döntetlen született, a Ljubljana játékosai aztán a visszavágóra nagyon felszívták magukat, és 47 perc alatt öt gólt rámoltak be az ellenfélnek, már az első félidőben eldőlt a továbbjutás kérdése.

A Rijeka huligánjai nem tudták lenyelni a keserű pirulát, teljesen begőzöltek a hatalmas verés láttán. A The Sun szlovéniai beszámolókra hivatkozva arról ír, hogy a vendégszektorban hőbörgő emberek dulakodni kezdtek a velük szemben álló rendőrökkel, majd a 60. percben heves fáklyadobálásba kezdtek, veszélyeztetve ezzel az ellenfél kapusának testi épségét. Ennyivel nem érték be, a hazai szurkolókat is célba vették fáklyákkal.

Navijači Rijeke slabo prenašajo debakel njihovega moštva na zelenici. Po uri igre so tekmo prekinili z metanjem pirotehničnih sredstev na igrišče. #UECL pic.twitter.com/EdvCKQ1vG0 — 24UR Šport (@Sport24ur) August 29, 2024

A mérkőzést a szurkolói rendbontás miatt azonnal félbeszakította a játékvezető, a futballistákat pedig bekísérték az öltözőbe a biztonságiak. A mérkőzés 26 perccel később folytatódott, miután a horvát drukkereket kiterelték a Stozice Stadionból.

A mérkőzés összefoglalója, benne a lelátói balhéval:

Ami a magyar csapatokat illeti, a Puskás Akadémia – kettős emberelőnyben – hosszabbítást követően 1–1-es döntetlent játszott az olasz Fiorentinával, az olasz együttes végül büntetőkkel jutott tovább csütörtökön a labdarúgó Konferencia-liga-selejtező negyedik fordulójának visszavágóján.

A Paks hazai pályán szenvedett 3–0-s vereséget a cseh Mlada Boleslavtól a csütörtöki visszavágón, így 5–2-es összesítéssel búcsúzott a labdarúgó Konferencia-liga selejtezőjének utolsó, negyedik fordulójában.

A Ferencváros egy polccal feljebb kínkeservesen, tizenegyesekkel győzte le a Borac Banja Luka csapatát, így főtáblára jutott az Európa-ligában.