Az elmúlt szezonban bronzérmes Liverpool 3–0-ra nyert a Manchester United vendégeként az angol labdarúgó-bajnokság (Premier League) harmadik fordulójának vasárnapi játéknapján. Szoboszlai Dominik nagyon jól játszott, a második félidőben még egy gólpasszt is kiosztott Mohamed Szalah-nak.

Jó kezdtek a vendégek, a hetedik percben Ryan Gravenberch labdaszerzése után Luis Díaz adott középre az ötös bal sarkától, a hosszú oldalon Alexander Trent-Arnold lőtt a kapuba, de a játékvezető a VAR közbeszólására érvénytelenítette a gólt, mert a lövés előtt a lesen lévő Mohamed Szalah belepiszkált a labdába.

A liverpooli szurkolók öröme tehát nem tartott sokáig, mivel maradt a 0–0. Arne Slot csapata a folytatásban is igyekezte többet birtokolni a labdát, Szoboszlai Dominik ma is óriási mezőnymunkát végzett, a 200. PL-meccsét játszó Virgil van Dijk pedig ezúttal is kifogástalanul irányította a hatszoros BEK/BL-győztes alakulat védelmét.

A 35. percben aztán szerzett egy érvényes gólt is a Liverpool: Casemiro csúnya labdaeladása után Szalah kanyarította középre a labdát jobbról, a hosszú oldalon ketten is érkeztek, Szoboszlai Dominik végül lehúzta a fejét, így a mögötte érkező Luis Díaz bólintotta a labdát a United kapujának jobb oldalába öt méterről. Erősen valószínű, hogy a kolumbiai támadó szólt rá a magyar válogatott csapatkapitányára, hogy hagyja neki a labdát. 0–1

Hét perccel később megduplázták előnyüket a fehér mezesek. Minden azzal indult, hogy Díaz elvette a labdát Casemirótól (élete egyik legrosszabb félidejét produkálta a brazil középpályás, 45 perc alatt 13 labdát veszített el a saját térfelén), majd Szalah elé került a labda, aki összejátszott a Pool hetesével, aki aztán nagy erővel lőtte ki a bal alsó sarkot 12 méterről. 0–2

A Manchester United menedzsere, Erik ten Hag a szünetben le is kapta a pályáról Casemirót, aki nettó emberhátrányt jelentett az első játékrészben az MU-nak. Joshua Zirkzee jóvoltából aztán életjelet adott magáról a United, a 23 éves holland támadó életerős lövést küldött kapura, Alisson Becker a bal alsó sarok elől tolta oldalra a labdát az 52. percben.

Az 56. percben viszont eldőlt a meccs, egy gyönyörű támadás végén Szoboszlai szolgálta ki tökéletesen Szalah-t, aki 15 méterről lőtte ki a bal alsó sarkot. Az egyiptomi támadónak ez volt a 15. gólja az MU ellen. 0–3

Szoboszlai aztán gólt is szerezhetett volna, de lövése elakadt a blokkban. Az eredmény a hátralévő percekben már nem változott, így a Liverpool megőrizte 100 százalékos mérlegét a bajnokságban.

A mérkőzés teljes összefoglalója:

Futball

Premier League

3. forduló, vasárnapi játéknap

Manchester United – Liverpool 0–3 (L. Díaz 35., 42., ill. Szalah 56.)

(L. Díaz 35., 42., ill. Szalah 56.) Chelsea – Crystal Palace 1–1 (N. Jackson 25., ill. Eze 53.)

(N. Jackson 25., ill. Eze 53.) Newcastle United – Tottenham Hotspur 2–1 (H. Barnes 37., Isak 78., ill. Burn 56. – öngól)