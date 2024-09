Arne Slot első látogatása az Old Traffordon jobban nem is sikerülhetett volna. A Premier League El Clásicóját a Liverpool 3-0-ra megnyerte a Vörös Ördögök ellen, és a fölényes győzelemből Szoboszlai Dominik egy gólpasszal, továbbá nagyszerű játékkal, heroikus mezőnymunkával vette ki a részét. A magyar labdarúgó kiváló teljesítményét az érdemjegyek is tükrözik.