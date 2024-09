A Puskás Akadémia 31 éves balszélsője parádésan indította az új idényt, a bajnokságban öt meccsen egy gól mellett négy gólpassza van, a Konferencialigában pedig négy fellépésen négyszer talált be, így kilenc tétmeccsen kilenc kanadai pont (5+4) a mérlege.

Már az előző idénye is jól alakult a sérülését követően, összesen 16 kanadai pontot termelt, kíváncsiak voltunk hát, hogyan sikerült hirtelen ilyen javulást elérnie a harmadik iksz után.

Úgy gondolom, hogy a vállsérülésből úgy jöttem vissza, olyan energiával, ami valamit elindított bennem, és szerencsére ezt hétről hétre tudtam fokozni. Az elsődleges célom az volt, hogy visszaverekedjem magam a válogatottba, és amikor ez sikerült, ez adott még egy lendületet, és erőt, hogy még rátegyek egy lapáttal. Igen, szerencsére a tavasz is jól sikerült már, és ősszel sikerült ezt folytatni, és ahogy mondod, ez gólokban és gólpasszokban is megmutatkozik szerencsére

– mondta az Index kérdésére Nagy Zsolt.

A 22-szeres válogatott futballista a Puskás Akadémia peches nemzetközi kupabúcsújával kapcsolatban elmondta, hogy leginkább a csalódottság érzése volt a csapaton, miután büntetőpárbajban kikapott a Fiorentinától. Úgy érzi, hogy megvoltak a helyzetek, amikkel meglehett volna a továbbjutás, de a vereségen azóta túltette magát a csapat, és ebből a menetelésből erőt merítenek, illetve szeretnék jól folytatni a bajnokságban is a szereplést.

Az újoncok kapcsán elmondta, hogy családias a hangulat a válogatottnál, és senki sem félsszel érkezett a csapathoz.

Érdekesség, hogy Nagy Zsolt épp a mostani rivális Németország ellen szerezte meg első válogatott gólját, méghozzá pont a Nemzetek Ligája előző kiírásában, kérdeztük is tőle, hogy ez jelent-e számára plusz motivációt esetleg.

Igen, Németországgal kapcsolatban leginkább pozitív gondolatok vannak, az Eb-n is játszhattam a házigazda ellen, nyilván a vereségnek nem örültünk, de a meccsek pozitívumaiból szeretnék építkezni a mostani találkozó előtt

– felelte kérdésünkre.

Elmondása szerint Kerkez Milossal egészséges rivalizálást folytatnak a bal oldali szárnyvédő posztjáért, már az edzésen is kihozzák egymásból a maximumot, ami után a kapitánynak kell eldöntenie, melyiküknek szavaz bizalmat.

Vele szemben Gergényi Bence első alkalommal kapott meghívót a válogatottba, így tehát abszolút újoncnak számít a Fehérvárról Újpestre érkező 26 éves védő. Nagy Zsoltot aztán arról is kérdezték, mit tanácsolna a fiatal ballábas játékosnak:

Passzoljon [Szoboszlai] Dominiknak, és nem lesz gond

– mondta nevetve.

A Nemzetek Ligája-célokról úgy véli, hogy az előző kiírás pontszáma, helyezése nagyon jó lenne, mint ismert, akkor 10 ponttal, 8–5-ös gólkülönbséggel lettünk másodikak az olaszok mögött. Hozzátette ugyanakkor, hogy három nagyon erős gárda a rivális, akik nem véletlenül szerepelnek az elitben, így rendkívül nehéz dolguk lesz.

Gergényi Bence azzal kezdte, hogy az elmúlt egy év változatosan alakult, tavaly ebben időszakban lett a Fehérvár játékosa, egy jó év után váltott Újpestre, ahol remekül érzi magát, és úgy érzi, ennek a formának is köszönhető a válogatott meghívó.

A Honvéd akadémiáján nevelkedő futballistának nem lesz újdonság Rossival dolgozni:

„Volt szerencsém edzeni néhány alkalommal Rossival a Honvédnál. Ezt az ötvédős játékrendszert preferálta már akkor is, kitűnő munkát vége, nem véletlenül lett bajnok a csapat.”

Gergényi elmondása szerint már ismerte az újpesti stábtagokat, és néhány játékost is, így a beilleszkedés is könnyen ment. A behívóról először édesanyjának számolt be, a következő időszak céljai közé pedig a válogatottba beilleszkedést emelte ki. Az ellenfeleket ő is dicsérte, hozzátéve, hogy azért senki sem verhetetlen.

A magyar labdarúgó-válogatott kerete

kapusok: Dibusz Dénes (Ferencvárosi TC), Gulácsi Péter (RB Leipzig), Tóth Balázs (Fehérvár FC)

Dibusz Dénes (Ferencvárosi TC), Gulácsi Péter (RB Leipzig), Tóth Balázs (Fehérvár FC) védők: Balogh Botond (Parma), Botka Endre (Ferencvárosi TC), Dárdai Márton (Hertha BSC), Gergényi Bence (Újpest FC), Orbán Willi (RB Leipzig), Vas Gábor (Paksi FC), Yaakobishvili Antal (Girona

Balogh Botond (Parma), Botka Endre (Ferencvárosi TC), Dárdai Márton (Hertha BSC), Gergényi Bence (Újpest FC), Orbán Willi (RB Leipzig), Vas Gábor (Paksi FC), Yaakobishvili Antal (Girona középpályások: Bolla Bendegúz (Rapid Wien), Kata Mihály (MTK Budapest), Kerkez Milos (Bournemouth), Nagy Ádám (Spezia Calcio), Nagy Zsolt (Puskás Akadémia FC), Nego Loic (Le Havre AC), Nikitscher Tamás (Kecskeméti TE), Schäfer András (Union Berlin)

Bolla Bendegúz (Rapid Wien), Kata Mihály (MTK Budapest), Kerkez Milos (Bournemouth), Nagy Ádám (Spezia Calcio), Nagy Zsolt (Puskás Akadémia FC), Nego Loic (Le Havre AC), Nikitscher Tamás (Kecskeméti TE), Schäfer András (Union Berlin) támadók: Ádám Martin (Asztérasz Tripolisz), Csoboth Kevin (FC St. Gallen), Dárdai Pál (Hertha BSC), Gazdag Dániel (Philadelphia Union), Horváth Krisztofer (Torino), Sallai Roland (SC Freiburg), Szoboszlai Dominik (FC Liverpool), Varga Barnabás (Ferencvárosi TC)

Nemzetek Ligája, A liga, 3. csoport

1. forduló (szeptember 7.)

20.45: Németország– Magyarország (Düsseldorf)

Németország– (Düsseldorf) 20.45: Hollandia–Bosznia-Hercegovina

2. forduló (szeptember 10.)

20.45: Magyarország –Bosznia-Hercegovina

–Bosznia-Hercegovina 20.45: Hollandia–Németország

3. forduló (október 11.)

20.45: Magyarország –Hollandia

–Hollandia 20.45: Bosznia-Hercegovina–Németország

4. forduló (október 14.)

20.45: Bosznia-Hercegovina– Magyarország (Zenica)

Bosznia-Hercegovina– (Zenica) 20.45: Németország–Hollandia

5. forduló (november 16.)

20.45: Hollandia– Magyarország (Amszterdam)

Hollandia– (Amszterdam) 20.45: Németország–Bosznia-Hercegovina

6. forduló (november 19.)

20.45: Magyarország –Németország

–Németország 20.45: Bosznia-Hercegovina–Hollandia

A folytatásban

A bennmaradásért vívott rájátszás (2025. március 20–25.)

Az A liga negyeddöntője (2025. március 20–25.)

Az A liga négyes döntője (2025. június 4–8.)

(Borítókép: Tövissi Bence / Index)