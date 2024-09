Bő negyedóráig volt esélye a magyar labdarúgó-válogatottnak Németországban a Nemzetek Ligája új évadának rajtján, de a vége óriási zakó lett. A nationalelf úgy győzött 5–0-ra, hogy a végeredményt beállító Kai Havertz korábban két kapufát is lőtt. Düsseldorfi beszámoló.

Ahhoz képest, hogy az 1954-es világbajnoki döntőt követően 2021-ig nem játszottunk tétmeccset a (nyugat)németekkel, az elmúlt években alaposan belehúztunk, a koronavírus-járvány miatt halasztott Európa-bajnokság után az előző Nemzetek Ligájában is egy csoportban szerepeltünk, és a mostani kontinensviadal után újra azonos négyesben vagyunk az A ligában.

A mérleg felemás, hiszen az Eb-ken eddig a németek örülhettek (a 2021-es 2–2-vel ők jutottak végül tovább a csoportból, nem a sokáig vezető magyarok), a Nemzetek Ligájában viszont a budapesti 1–1 után Lipcsében Szalai Ádám szenzációs góljával 1–0-ra győztünk, és végül csak az olaszok elleni csoportzáráson maradtunk le a négyes döntőről.

Hozzá kell tenni persze, hogy akkor a németek (és az angolok) az év végi világbajnokságra készültek, most viszont a vb-selejtezők előtt teljes lehet a fókusz. A helyzetet persze nem segíti, hogy a közelmúltban Manuel Neuer, Ilkay Gündogan és Thomas Müller is lemondta a válogatottságot, Toni Kroos pedig a futballal is felhagyott.

Julian Nagelsmann az Európa-bajnoki mérkőzéshez képest ezúttal jóval támadóbb magyar válogatottat várt, Marco Rossi viszont hangsúlyozta, hogy ez mindig az erősebb rivális hozzáállásán múlik, valamint hogy az előzőhöz hasonló NL-menetelés ezúttal is inkább az álom kategóriája lenne, semmint a reális célkitűzés.

Nem állítható, hogy a Rajna keleti partján fekvő düsseldorfi stadion környékén a magyar válogatott lett volna a fókuszban a mérkőzés előtt, de szombat délelőtt még igazából a találkozóval sem foglalkozott senki.

Délután aztán már egyre több nemzeti dresszbe öltözött fiatallal lehetett találkozni, és nemcsak a németek, hanem a magyarok is szép számmal képviseltették magukat, bizakodóan várták a mieink Nemzetek Ligája-rajtját.

Ahogyan persze mi is reménykedtünk, hogy nem az Európa-bajnoksághoz hasonló forgatókönyvvel, hanem inkább az azt megelőző találkozók forgatókönyvével találkozunk.

19 Galéria: Németország - Magyarország NL-mérkőzés Düsseldorfban Fotó: picture alliance / Getty Images Hungary

Erős volt a magyar kezdés, de aztán jöttek a német ziccerek, és a vezetés is

És a kezdésre nem is lehetett panaszunk!

Bátran kezdett a magyar válogatott, Szoboszlai Dominik a német térfél gyakorlatilag minden pontján feltűnt már az első percekben, az ellenfél büntetőterülete előtti labdaszerzését követően pedig remekül húzott le az alapvonalig, centerezése azonban kicsit pontatlan lett Varga Barnabásnak.

A Nemzetek Ligájában eddig 16 mérkőzésből csak hármat megnyerő – kilenc döntetlen és négy vereség a mérleg – hazaiak Schäfer András szabálytalansága után egy pontrúgást követően veszélyeztettek először, az imént hátul hibázó Jonathan Tah lövésébe mindenesetre vagy hárman ugrottak bele, szöglet utáni fejesét pedig a gólvonalról tisztáztuk.

A mieink nem rettentek meg világklasszis ellenfelüktől, ezt hamarosan egy Loic Nego-sárga is jelezte, de azért a kemény játéknál is jobb volt látni, amikor meg-megindult az együttes, hogy aztán Kerkez Milos kissé fölé szálló lövése, vagy Tah Sallai Rolanddal szembeni szerelése zárja le az ígéretes akciót – a kettő között azért akadt egy veszélyesnek induló német offenzíva is, szerencésre lövés nélkül.

Az első bő negyedóra alapján teljesen egyenrangú partnerei voltunk a riválisnak, sőt, kissé még fölényben is voltunk, hanem aztán jött a 20. perc:

egy védekezésbeli elváltás, és Balogh Botond sikertelen tisztázási kísérlete után három támadó vezethette Dárdai Mártonra a labdát, ez pedig óhatatlanul ziccert eredményezett pillanatokon belül, de Niclas Füllkrug lapos lövését Gulácsi Péter lábbal hárította!

Ezt követően azért már átvette a játék irányítását a nationalelf, és nem sokkal később Balogh immár sikeres fejese kellett a beadás hatástalanításához, mielőtt a 27. percben meg is tört a jég:

Florian Wirtz rázta le védőjét, majd játszott Jamal Musialához, aki az ajtó-ablak helyzetben lévő Niclas Füllkrughoz centerezett, neki pedig már csak az üres kapuba kellett passzolnia (1–0).

A Dortmundtól a West Ham Unitedhez igazoló 31 éves csatár a 22. válogatott meccsén a 14. gólját szerezte meg – ezen a ponton átlagosan 61 percre volt szüksége, hogy betaláljon a nationalelfben!

19 Galéria: Németország - Magyarország NL-mérkőzés Düsseldorfban Fotó: picture alliance / Getty Images Hungary

Bő fél óra után Sallai Roland lábában volt az egyenlítés, a bal oldali beadás után viszont csúnyán fölé lőtt, „cserében” legalább Füllkrug újabb lövésébe sikerült hátul belevetődni, hogy a különbség ne nőjön.

A 33. percben így is centiken múlt a második német gól, Kai Havertz fejese Gulácsit már mattolta volna, a lécről azonban a gólvonal elé pattant a labda.

A következő percelben egy blokkolt Nego-lövést jegyezhettünk fel, egy pontatlan beadással végződő Sallai Roland-megiramodást, a kettő között egy eredménytelen német reklamálást Kerkez Milos vélt vagy valós kezezésénél.

A játékrész utolsó másodperceiben aztán ismét Havertznek lehettünk hálásak, hogy nem változott az állás, az Arsenal támadója szép csel után ellőtt a kapu előtt keresztbe.

A szünetre így egygólos, megérdemelt vezetéssel mehettek a németek, pedig az első bő negyedóra nem festett rosszul.

Ön szerint hogyan végez a magyar válogatott a Nemzetek Ligája A divíziós csoportjában? Bravúr: az első két hely egyikén zárva bejut a negyeddöntőbe!

A harmadik helyen végzünk, játszani kell a bennmaradásért.

Sajnos utolsók leszünk, így kiesünk.

Kimaradt a magyar egyenlítési lehetőség, rögvest büntettek a németek, aztán jött a kiütés

A fordulásra cserével érkezett meg Marco Rossi együttese, a korán besárgult Nego helyére Bolla Bendegúz jött a jobb szélre – való igaz, hogy a figyelmeztetése után az addig egészen aktív szárny teljesen visszafogottá vált, kellett a csere, bár az is tény, hogy nem csupán egy gyengébb teljesítményt láthattunk az első félidőben.

A második játékrész lényegesen kiegyenlítettebb játékkal folytatódott, Szoboszlai megiramodására Havertz szólója volt a válasz az első tíz percben, majd Kimmich lőtt a szöglet után a lelátó tetejére.

Ugyanebben, vagyis az 56. percben jött a magyar egyenlítési lehetőség: Sallai ezúttal szépen oldotta meg a bal szélen, centerezése is pazar volt Bolla Bendegúznak, aki egy csel után ziccerbe került, de a becsúszó láb szögletre tisztázott.

19 Galéria: Németország - Magyarország NL-mérkőzés Düsseldorfban Fotó: Lars Baron / Getty Images Hungary

A sarokrúgást újabb követte, majd egy német kontra, aminek a végén többször is szerencsésen Musiala elé került a labda, aki végül csak megtalálta az utat a bal alsóba (2–0).

Itt volt egy kisebb balhé, ugyanis a németek szurkolók felülről sörös poharakkal dobálták meg a vendégszektorban helyet foglaló magyar drukkereket...

Julian Nagelsmann mindenesetre kettős cserével nyugtázta az előnyt (lement Gross és Füllkrug is), és ha egy üzlet beindul...

A 66. percben ugyanis már három volt közte, mivel Musiala második gólpasszából az előző találat kölcsönét visszakapva Florian Wirtz is eredményesnek bizonyult: szépen lőtte ki a jobb alsót (3–0).

19 Galéria: Németország - Magyarország NL-mérkőzés Düsseldorfban Fotó: Christof Koepsel / Getty Images Hungary

Erre Rossi is kettős cserével reagált, Varga Barnabás helyére Ádám Martin, Kerkez Miloséra Nagy Zsolt érkezett, de ismét csak Sallai Roland került helyzetbe a mieink részéről – más kérdés, hogy ha bemegy a 16-os bal sarkáról leadott tekerése sem ér, mert már leshelyzet előzte meg.

A 72. percben megint közel voltak a németek a gólhoz, Kimmich a 16-os jobb sarkáról tesztelte Gulácsit, a lipcsei kapus csak ütni tudta a labdát, ami így Havertzhez került, aki megint a lécet találta el...

Sokáig így sem kellett várni sajnos az újabb hazai találatra, a Grosst váltó Aleksandar Pavlovic lövése Gulácsi kezéről pattant a kapuba (4–0).

A lipcsei kapusnak sem ez volt élete meccset, legalább két gólban alaposan benne volt.

A Sallait váltó Csoboth Kevin a Skócia elleni Eb-meccshez hasonlóan remekül szállt be, egyből kialakította a magyar válogatott első igazán nagy ziccerét, lövését azonban Marc-André ter Stegen hárította.

Hogy még csúnyább legyen a helyzet, a túloldalon Havertz összehozott egy büntetőt Orbán ellen, és megannyi kimaradt ziccer után a tizenegyesből már a kapuba talált – kiütés (5–0).

Ez pedig világossá tette, hogy az elmúlt évek felülteljesítései után hiába voltak bizakodók a magyar szurkolók a Nemzetek Ligája új évada előtt, a világelit még mindig nagyon messze van.

Ez egyúttal a Rossi-éra legsúlyosabb veresége. Az eddigi rekordot az angolok elleni hazai 0–4 jelentette – abban reménykedhetünk, hogy azt nem sokkal később idegenben vissza tudta adni a válogatott, hátha a németek ellen is sikerül a kozmetikázás legalább...

A magyar válogatott legközelebb kedden lép pályára, a Puskás Arénában 20.45-től az ellenfél a Hollandia ellen 5–2-re kikapó lévő Bosznia-Hercegovina lesz.

Nemzetek Ligája, A liga, 3. csoport, 1. forduló

Düsseldorf, Merkur Spiel-Arena, 54 600 néző. V: Turpin (francia)

Németország: Ter Stegen – Kimmich, Tah, Schlotterbeck (Koch, 69.), Raum (Henrichs, 69.) – Andrich (Stiller, 82.), Gross (Pavlovic, 60.) – Wirtz, Haverz, Musiala – Füllkrug (Beier, 60.). Szövetségi kapitány: Julian Nagelsmann

Magyarország: Gulácsi – Balogh B., Orbán, Dárdai M. – Nego (Bolla, a szünetben), Schäfer, Nagy Á. (Nikitscher, 82.), Kerkez (Nagy Zs., 67.) – Sallai (Csoboth, 75.), Szoboszlai – Varga B. (Ádám, 67.). Szövetségi kapitány: Marco Rossi

Gólszerző: Füllkrug (27.), Musiala (58.), Wirtz (66.), Pavlovic (78.), Havertz (81. – 11-esből)

A csoport másik mérkőzésén

Hollandia–Bosznia-Hercegovina 5–2 (Zirkzee 13., Reijnders 45+2., Gakpo 56., Weghorst 88., Simons 92., ill. Demirovic 27., Dzeko 73.)

Nemzetek Ligája, A liga, 3. csoport

2. forduló (szeptember 10.)

20.45: Magyarország –Bosznia-Hercegovina

–Bosznia-Hercegovina 20.45: Hollandia–Németország

3. forduló (október 11.)

20.45: Magyarország –Hollandia

–Hollandia 20.45: Bosznia-Hercegovina–Németország

4. forduló (október 14.)

20.45: Bosznia-Hercegovina– Magyarország (Zenica)

Bosznia-Hercegovina– (Zenica) 20.45: Németország–Hollandia

5. forduló (november 16.)

20.45: Hollandia– Magyarország (Amszterdam)

Hollandia– (Amszterdam) 20.45: Németország–Bosznia-Hercegovina

6. forduló (november 19.)

20.45: Magyarország –Németország

–Németország 20.45: Bosznia-Hercegovina–Hollandia

A folytatásban

A bennmaradásért vívott rájátszás (2025. március 20–25.)

Az A liga negyeddöntője (2025. március 20–25.)

Az A liga négyes döntője (2025. június 4–8.)

(Borítókép: Balogh Botond és Jamal Musiala. Fotó: Christian Kaspar-Bartke / Getty Images)