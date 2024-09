A düsseldorfi mérkőzés első negyedóráját leszámítva a magyar válogatott ezúttal nem tudott méltó ellenfele lenni világklasszis ellenfelének, aminek a vége egy kiütéses vereség lett.

A mérkőzést követően a várakozásokkal ellentétben a németek kapitánya, Julian Nagelsmann érkezett elsőként a sajtótájékoztatóra – Marco Rossira nem csak a televízió nézői vártak hát hiába sokáig.

„Mindkét félidő elején kicsit passzívak voltunk, de ahogy kicsit hozzászoktunk a pályához javult a játék” – kezdte Nagelsmann, majd azzal folytatta, hogy csapatának sikerült szerencsére sokszor a kapu elé kerülni, és alapvetően az a céljuk, hogy minél veszélyesebb futballt mutassanak be az ellenfél kapuja előtt.

Együttese éhes a sikerre, és fontosnak tartja, hogy a szurkolókkal is jó legyen az összhang. Az első félidőben még csak a lehetőségek voltak meg, a szűk vezetés után viszont a második félidőben kinyílt az olló. Mit mondott hát a szünetben a játékosainak?

A helyzetek kihasználásáról beszéltünk, de hát ezt tudják a játékosok is. Volt kapufánk, Havertz helyzete is a végén, a lehetőségek megvoltak. Élveztük a játékot, és az is a feladata a csapatnak, hogy a szurkolók is élvezzék, és ez ma sikerült