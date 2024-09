A szaúdi profi labdarúgóliga eddig is számos nemzetközi sztárt, játékost jegyzett, de még tehetségként elkönyvelt fiatal is elszipkázott már Európából. Közülük Cristiano Ronaldo volt az első igazán nagy név, a BBC brit lap szerint egyenesen a portugál klasszis másfél évvel ezelőtti érkezése robbantotta ki az ázsiai futballban bekövetkezett „forradalmat”, amely tavaly nyáron aztán sztárok sorával pörgött fel igazán, és ez a lendület idén nyáron sem csillapodott.

Neymar is elismerte Ronaldo szerepét a liga azonnali átalakulásában, a brazil csatár tavaly nyáron ugyancsak óriási nemzetközi visszhangot kiváltva igazolt az al-Hilalhoz, bár a portugállal ellentétben ő kényszerű okból aztán hamar „kiszállt” a projektből: sérülés miatt lassan egy éve harcképtelen. A két húzónevet aztán sok ismert, sőt szintén klasszis kategóriába sorolt labdarúgó követte, akik mind hozzájárultak a szaúdi profi liga iránti érdeklődés robbanásszerű növekedéséhez, valamint az arab ország bajnokságának egyre növekvő színvonalához.

Az al-Kvadszija és az al-Ittihad volt a legaktívabb idén az átigazolási piacon

A jelenlegi átigazolási szezonban az al-Kvadszija és az al-Ittihad tűnik különösen aktívnak. Míg az előbbi eddig több mint 50 millió dollárt (17,7 milliárd forint) költött erősítésre, addig az utóbbi csak Moussa Diabyért 67 millió dollárt fizetett ki.

Az alábbiakban az augusztus 22-én megkezdődött szaúdi bajnokság résztvevőinek legszembetűnőbb átigazolásait foglaljuk össze.

Pierre-Emerick Aubameyang (Marseille – al-Kvadszija)

Az Aramco tulajdonában lévő dammami al-Kvadszija célja, hogy nagy feltűnést keltsen a szaúdi első osztályba való visszatérésével, és ebben a rutinos Aubameyangra fő szerep vár. A több mint 11 millió dollárért érkezett gaboni csatár nemcsak hatékony gólszerző, hanem minőségi játékra és nagyfokú kreativitásra is képes. Aubameyang, a Barcelona, a Borussia Dortmund és az Arsenal korábbi támadója a 2018–2019-es idényben elnyerte az angol labdarúgó-bajnokság Aranycipőjét, az Európa-liga előző szezonjában pedig tíz találatával a kiírás gólkirálya lett. Aubameyang lesz tehát a frissen feljutott al-Kvadszija egyik csatára, akit a mexikói Julián Quinones segít majd a támadószekcióban. Utóbbi játékos 15 millió dollárért érkezett a Club Americától.

Nacho Fernández (Real Madrid – al-Kvadszija)

A Real Madrid 34 éves kiválósága 13 éves profi pályafutása alatt 26 trófeát nyert, majd nyáron végül ingyen távozott a Santiago Bernabéu Stadionból. Az al-Kvadszija nagy valószínűséggel szintén belső hátvédként használja majd a szintén újonnan érkezett uruguayi Gastón Álvarezzel párban. A spanyol válogatott játékos, aki aktív részese volt nyáron a válogatott Európa-bajnoki győzelmének Németországban, júniusban jelentette be, hogy Szaúd-Arábiába szerződik. Akkor úgy fogalmazoott: „radikális változásra volt szükségem, és az al-Kvadszija ezt felajánlotta. A Real Madrid volt életem legnagyobb projektje, és mindent ott értem el. Nos, ez egy teljesen más projekt.”

Az al-Kvadszija nyári klubcsúcsát amúgy az argentin–paraguayi Ezequiel Fernández tartja, a védekező középpályásért közel 19 millió eurót fizettek a Buca Juniorsnak, de a belga Uniontól érkezett spanyol támadó középpályásért, Cameron Puertasért is kicsengettek 15 millió eurót.

Moussa Diaby (Aston Villa – al-Ittihad)

Az idei nyár egyik legnagyobb bejelentése Moussa Diaby 67 millió dolláros, al-Ittihadhoz való átigazolása volt, aki a Premier League-ben szereplő Aston Villától érkezett. A csapat az új vezetőedzője, Laurent Blanc irányítása alatt kíván talpra állni az előző szezonban elért és csalódást keltő ötödik helyezés után. A 11-szeres válogatott francia középpályás az előző idényben meghatározó láncszem volt az Aston Villa Bajnokok Ligájába való meglepetésszerű kvalifikációjában. A 25 éves futballista minden bajnoki fordulóban pályára lépett, hat góllal és nyolc gólpasszal járult hozzá csapata teljesítményéhez.

Bento (Athletico Paranaense – al-Nasszr)

Az al-Nasszr csapata 18 millió euróért igazolta le a brazil Bentót. A 25 éves hálóőr több mint 100 meccsen szerepelt az Athletico Paranaensében, mielőtt úgy döntött, hogy új kihívásba kezd az arab országban. Bento élete nehezen indult az al-Nasszrnál, ugyanis nagy hibát vétett, amikor csapata elveszítette a szaúdi Szuperkupa döntőjét az al-Hilal ellen. A kapus azonban a nemzetközi szakértők szerint is nagy lehetőségeket rejt magában, és állítólag az Internazionale, valamint néhány Premier League-klub is érdeklődött iránta, mielőtt az al-Nasszr leigazolta. Posztjáért szaúdi kapusokkal, Amin Buharival, Raged al-Nadzsarral és Nawaf al-Aqidivel küzdhet meg.

Az al-Nasszr játékosa lett a guineai–francia Mohamed Simakan, a belső védő szintén topligát (Bundesliga) hagyott ott 24 évesen, és igazolt az RB Leipzigtől a szaúdi liga egyik meghatározó alakulatához. A brazil szélső, a 19 éves Ángelo 23 millió euróért a Chelsea-től érkezett ugyanoda.

Giacomo Bonaventura (Fiorentina – al-Sabáb)

A 35 évével már veteránnak számító középpályást azért szerződtették, hogy pótolja azt a hiányt, amelyet a horvát Ivan Rakitic hagyott maga után az al-Sabábban. Bonaventura rengeteg tapasztalattal rendelkezik szülőhazájában, Olaszországban; hét évig játszott az Atalantában, hat évig az AC Milanban, és – legutóbb – a Fiorentinában négy idényt húzott le. A szaúdi csapatban évi több mint 5 millió dolláros fizetést bezsebelő Bonaventura 13-szor szerepelt az olasz válogatottban. Elsősorban irányító, de a szélen is bevethető, ami mellett kiváló meglátásairól és nagy munkabírásáról is ismert. A szakértők szerint értékes fegyvere lehet az al-Sabábnak.

Houssem Aouar (AS Roma – al-Ittihad)

Houssem Aouar egy újabb olyan játékos, aki a nyáron nívós európai bajnokságot (Serie A) hagyott ott Szaúd-Arábia kedvéért. A francia–algír középpályás az AS Romától távozott az al-Ittihad csapatához 13,3 millió dollárért. Aouart, aki a 2019–2020-as szezonban még a Bajnokok Ligája válogatottjába is bekerült, technikailag magasan képzett játékosnak tartják, aki bárhol bevethető a középpályán. Ifjúsági szinten Franciaországot képviselte, és egyszer szerepelt a felnőttválogatottban is, mielőtt 2023-ban szülei országa, Algéria mellett kötelezte el magát. Azóta 11-szer lépett pályára a Les Fennecs színeiben, és a szaúdi ligában több honfitársával is találkozhat majd. A 26 éves, holland válogatott Steven Bergwijnért 21 millió eurót fizetett az Ajaxnak az al-Ittihad, amely a 28 éves szerb kapusra, Predrag Rajkovicsra (Mallorca) sem sajnálta a 8 millió eurót.

Szappanos Péter (Paks – al-Fateh)

A topnevekből idén nem futotta talán annyira, mint tavaly, de szakmailag jegyzett futballistákból így sincs hiány, akiknek játéka garanciát jelenthet a szakmai nívó további emelkedésére. Amennyiben nem kizárólag szív nélküli zsoldosként jelennek meg klubjuk, valamint a szaúdi futball életében. A 28 éves, angol válogatott center, Ivan Toney 42 millió euróért érkezett a Brentfordból az al-Ahlihoz.

A 21 éves, korosztályos brazil válogatott Marcos Leonardo csak év elején érkezett meg a Santostól a Benficához, hogy onnan igen rövid, féléves átmenet után az al-Hilalhoz kerüljön 40 millió euróért. Klubtársa lesz a portugál Joao Cancelónak, aki a Manchester Citytől érkezett 25 millió euróért. A 30 éves szélső védő az előző idényben a Barcelonában szerepelt kölcsönben.

A magyar válogatott Szappanos Péter személyében pedig már honfitársnak is szurkolhatunk ebben a közegben. A Paksról távozott 33 éves kapus egyszeres válogatottként tagja volt a németországi Európa-bajnokságon csoportkörös magyar keretnek. A 2024–2025-ös idényt a Paks kapujában és az európai kupaporondon kezdte, azóta már két meccset végigvédett új klubjában, az al-Fateh együttesében.

A szaúdiak miért fektetnek ennyi pénzt a sportba?

Szaúd-Arábia célja, hogy a következő évtizedben a világ legnépszerűbb sportágait tekintve megkerülhetetlen tényezővé váljon. Éppen ezért sem meglepő, hogy fokozta a sporttal kapcsolatos infrastrukturális és egyéb befektetéseket, részben másolva más ÖET-országok (Öböl Menti Együttműködési Tanács), pl. az Egyesült Arab Emírségek vagy Katar már jól bevált stratégiáját.

A királyság most arra törekszik, hogy a nagy sztárok „begyűjtése”, valamint a világraszóló sportesemények megrendezése által jobb pozícióba kerüljön a regionális rivalizálásban, továbbá hogy pozitívabb képet alakítson ki az országról, amelyet régóta sokan a radikális iszlamista eszmeiség terjesztőjének tartanak. Az arab országban az elmúlt néhány évben számos sporteseményt rendeztek, és mesés fizetésekért sok nemzetközi sztárt csábítottak magukhoz, ami gyakorta szolgáltat témát a szaúdi sporttal (és politikával) kapcsolatos diskurzusokban. A kritikusok szerint a szaúdi vezetés a korábban ismertetett tevékenységei által csak a globális imázsának helyreállítására törekszik. Ezt „sportswashing”-nak is nevezik, amit úgy lehetne leginkább lefordítani, hogy a nevét „sporttal tisztára mosni”.

Azonban vétek volna, ha nem ejtenénk szót eme szaúdi politika pozitív következményeiről.

A sportinfrastruktúra fejlesztése, valamint a világszínvonalú események megrendezése nemcsak új munkahelyeket teremt, hanem vonzza a turistákat is, ami hosszú távon segíti az ország gazdasági növekedését. Emellett Szaúd-Arábia nyitottabbá válása a globális sportközösség felé hozzájárulhat az ország modernizációs törekvéseihez, és elősegítheti a társadalmi változásokat is. Ez különösen fontos egy olyan országban, ahol a társadalmi normák és szabályok lassan, de attól még folyamatosan változnak. A sport univerzális nyelve képes áthidalni kulturális és politikai különbségeket, és elősegítheti a nemzetek közötti párbeszédet. Szaúd-Arábia a sport támogatása által képes lehet magasabb szinten integrálódni a globális közösségbe, és további pozitív együttműködést alakíthat ki más nemzetekkel. Ez a fajta „soft power” hosszú távon hozzájárulhat a régió stabilitásához is.

Tárik Meszár, a Neumann János Egyetem Eurázsia Központ és a Migrációkutató Intézet vezető kutatója

(Borítókép: Nacho Fernandez, a Real Madrid játékosa ünnepli csapata győzelmét és a továbbjutást a Bajnokok Ligája döntőjébe 2022. május 4-én. Fotó: Michael Regan / Getty Images)