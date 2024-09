Marco Rossi, a magyar labdarúgó-válogatott szövetségi kapitánya hétfőn ünnepli hatvanadik születésnapját. De vajon ünnepli-e? Egyrészt a sorsdöntőnek is nevezhető Nemzetek Ligája-mérkőzés előestéjén aligha ünnepelnek a telki edzőközpontban, másrészt pedig két nappal a katasztrofális düsseldorfi 5–0-s vereség után jelenleg túl sok ok sincs az ünneplésre.

„Szomorú születésnap” – Marco Rossi csak ennyit mondott, amikor felhívtuk, hogy gratuláljunk a kerek évfordulóhoz, hiszen a magyar labdarúgó-válogatott szövetségi kapitánya hétfőn töltötte be a hatvanat.

Akár boldog is lehetne ez a születésnap, hiszen a mester kedden 68. alkalommal dirigálja nemzeti válogatottunkat (ide számítva az eltiltás vagy betegség miatt kihagyott találkozókat is), és így már csupán egyetlen mérkőzés választja el attól, hogy befogja az örökrangsor második helyén álló Sebes Gusztávot (69), az Aranycsapat legendás szövetségi kapitányát. Sőt, akár még a millennium is a Místeré lehet (Itáliában így szólítják az edzőt, az angol hagyományokat megőrizve), hiszen a november 19-én esedékes magyar–német lesz a válogatott 999. hivatalos mérkőzése, és 2025 első nemzetek közötti találkozóján robban az ezer!

Marco Rossival a kispadon? Papíron mindenképpen, hiszen a szakember szerződése 2025 végéig szól.

Csakhogy szombat éjjel, Düsseldorfban elhangzott egy meglehetősen kétértelmű kijelentés a maestro szájából, és sajnos már nem először.

Ha kikapunk a bosnyákoktól is, el kell tűnnünk.

A többes szám ugyan árnyalja a kijelentést, de mindezt nehéz másképp értelmezni, mint hogy egy esetleges újabb, ráadásul hazai vereség után Rossi veszi a kalapját, lezárva a magyar futball hat éve tartó, az európai élmezőnyhöz történő felzárkózás reményét is felcsillantó fejezetét.

Marco Rossi hat éve a magyar válogatott kispadján

Eredményes volt ez a hat év? Ha azt nézzük, hogy Rossit a magyar sportújságírók három ízben is (2020, 2022, 2023) megválasztották az év edzőjének, továbbá hogy 2021-ben és 2024-ben is kijutottunk az Európa-bajnokságra a mester vezetésével, akkor nemcsak eredményes, hanem egyenesen sikeres is. Pláne ha visszaemlékszünk arra, hogy 2018 októberében, nem sokkal Rossi első mérkőzése után a nemzetközi szövetség (FIFA) világranglistáján az 55. helyen kullogott a nemzeti csapat, hogy aztán öt és fél év elteltével, 2024 tavaszára a 26. helyig küzdje fel magát az olasz szakvezető irányításával. (Jelenleg a 31. helyet foglaljuk el.)

Persze vannak ellenérvek is, mi tagadás. Sem 2021-ben, sem idén nyáron nem tudott továbblépni a válogatott az Eb-csoportjából, és a 2022-es világbajnokság selejtezőjén is elbuktunk. Az olyan világraszóló bravúrok mellett, mint a wolverhamptoni 4–0-s győzelmünk vagy a németek elleni 1–0-s diadal két éve Lipcsében, a Nemzetek Ligájában, csúfos vereségek is tarkították az eredménysort, hogy hirtelenjében csak a spliti 3–0-t említsük a horvátoktól, a cardiffi 2–0-t a walesiektől vagy a két 1–0-s zakót Albániától.

És most a düsseldorfi 5–0-t.

De maradjunk Rossi születésnapjainál! Hogy a régmúltban milyenek lehettek ezek az ünnepek, azokról nincsenek feljegyzéseink. Így aztán érjük be a szövetségi kapitányi pozícióban eltöltött időszak évfordulóival.

2018. szeptember 9., 54. születésnap

Rossit 2019. június 19-én nevezte ki szövetségi kapitánynak Csányi Sándor, a Magyar Labdarúgó-szövetség (MLSZ) elnöke. Tüzes trónra ült a mester a pozíciójában tétován bóklászó belga nyugdíjas, Georges Leekens után; egyetlen felkészülési mérkőzés nélkül utazott ki a csapattal Tamperébe, a finnek elleni Nemzetek Ligája-találkozóra. A találkozóra egy nappal Rossi ötvenötödik születésnapja előtt került sor, az „ajándék” 1–0-s vereség volt, a gólt Teemu Pukki, a Norwich City csatára rúgta.

2019. szeptember 9., 55. születésnap – keserű

Ezen a napon szenvedtünk 2–1-es vereséget Szlovákiától Eb-selejtezőn a Groupama Arénában. Szoboszlai Dominik élete ötödik válogatottmérkőzésén első gólját szerezte, de ez is kevés volt a boldogsághoz.

2020. szeptember 9., 56. születésnap – fájdalmas

Három nappal korábban Nemzetek Ligája-mérkőzésen (akkor még a B divízióban) 3–2-re kikaptunk Oroszországtól a pandémia miatt üres Puskás Arénában. Az oroszoktól kikapni mindig fájó, most sem volt kellemes. Emlékszünk még, ki volt a vendégek szövetségi kapitánya? Igen, Sztanyiszlav Csercseszov, a Ferencváros későbbi szakvezetője.

2021. szeptember 9., 57. születésnap – keserédes

Egy nappal korábban 2–1-re megvertük Andorrát vb-selejtezőn, de túl sok öröme nem lehetett Marco Rossinak, mivel ezt a szűk győzelmet szendvicsbe fogta a két 1–0-s vereség Albániától. Armando Broja nevét pedig örökre megjegyeztük.

2022. szeptember 9., 58. születésnap – euforikus

A Rossi-éra legcsodálatosabb periódusa, amikor azt hihettük, hogy már a legnagyobbaknak is méltó ellenfelei vagyunk, és csak idő kérdése, hogy belépjünk a világelitbe. Oda, ahová évtizedekkel korábban tartoztunk. Az előző meccsünk a wolverhamptoni 4–0-s henger volt Anglia ellen, a következő pedig, Rossi születésnapja után két héttel, bár ezt természetesen senki sem láthatta előre, a lipcsei 1–0-s győzelmünk, mindkettő a Nemzetek Ligájában.

2023. szeptember 9., 59. születésnap – büszke

Még csak két nap telt el a Szerbia fölött a belgrádi Rajko Mitics Stadionban aratott 2–1-es győzelem óta, amivel gyakorlatilag sínre tettük az Eb-re kijutásunkat. Flow-ban voltak a mieink Rossival és az egész nemzettel együtt, Szoboszlai Dominik, a válogatott csapatkapitánya parádézott Liverpoolban, rózsaszín álmokba ringattuk magunkat, és még csak azt sem mondhatjuk, hogy alaptalanul. Persze Rossi, az örök óvatos duhaj, mint mindig, ekkor is megpróbálta visszafogni a hurráhangulatot, de mindhiába.

2024. szeptember 9., 60. születésnap – bizonytalan

Két nappal vagyunk a düsseldorfi katasztrófa után, egy nappal a bosnyákok elleni NL-csata előtt. Rossi próbálja kiragadni a csapatot és önmagát a temetői hangulatból, hangsúlyozva, hogy az igazán fontos meccs a keddi lesz, hiszen Németország ellen idegenben reálisan számolva nem számíthattunk pontszerzésre.

Annak pedig, hogy nem 1–0-ra kaptunk ki, hanem 5–0-ra, csupán lélektani jelentősége van. Mondjuk, az sem elhanyagolható szempont, de attól még ugyanúgy nulla pont jár érte, mint egy szoros vereségért. Düsseldorfban a meccs utáni sajtótájékoztatón elhangzott, ami elhangzott, sajnos Rossi legjobb tulajdonsága, a köntörfalazás nélküli szókimondás egyben a legrosszabb is. Mindig kimondja, ami a szívét nyomja, olykor kissé elhamarkodottan, ahogy ezúttal is.

Persze, ha kedden is kikapunk, akkor új helyzet van, és talán új kapitány. De erre jobb nem is gondolni.

(Borítókép: Marco Rossi 2024. június 23-án. Fotó: Sebastian Frej / MB Media / Getty Images)