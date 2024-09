Három nappal a németek elleni ötgólos vereség után ismét pályára kell lépni: a magyar labdarúgó-válogatott kedd este Bosznia-Hercegovinát fogadja a Puskás Arénában – a jelek szerint hosszú idő óta először nem telt házas mérkőzésen.

Marco Rossi szövetségi kapitány a düsseldorfi 5–0 után lesújtó kijelentést tett: ha nem sikerül talpra állni az egyre nyilvánvalóbb gödörből, mindenkinek mennie kell: „ahogy mondtam korábban, én vagyok az első, akinek a felelősséget kell vállalnia, ezt megteszem, de utánam a játékosok” – mondta a szombat esti sajtótájékoztatója végén.

Noha épp a 60. születésnapjára esett, a hétfői, ezúttal már a bosnyákok elleni Nemzetek Ligája-mérkőzést fókuszba hozó sajtótájékoztatóra sem lett jelentősen jobb a kedve…

Úgy gondolom, az egyedüli kiút ebből a helyzetből egy holnap esti győzelem. Tudtuk eleve, hogy a németországi mérkőzés nem lesz egyszerű, de ez az eredmény örökre rajtunk marad, ráég az eddigi utunkra és sikereinkre – értékelt az olasz–magyar kapitány. – Az elmúlt éveink után kontrasztos ez az 5–0, ez örökre egy nagy negatív felkiáltójel marad az eredményeink mellett. De fontos reálisnak lennünk, és hiszek abban, hogy a mérleg, ennek a hat évnek a mérlege összességében a pozitív emlékek irányába fordul.

Felidézte, a 2021-es Európa-bajnokság után is nagy pofonba szaladt a válogatott az angolok elleni, hazai pályán elszenvedett 4–0-s zakóval, de onnan is volt kiút.

„Tudjuk, hogy fel tudunk állni ebből is. Azzal együtt is, hogy tudom, a munkám mérlegét nem most, nem én fogom megvonni, hanem önök, újságírók és a nyilvánosság, és majd jóval azután, hogy mi már nem dolgozunk itt.”

„Hiszem, hogy a németek elleni mérkőzésen nem voltak taktikai félreértések. Kommunikációs gondjaink lehettek ugyan, de alapvetően átment az üzenet, csak nem működött. Lesznek személycserék, szükség van néhány friss lábra a pályán, és a »makroelvekben« is lesznek változások – olyan váltások, amelyekre évek óta készülünk. A holnapi mérkőzés előtt a legfontosabb dolgunk, hogy a pofontól égő arc érzetén túllépjünk. Ha tökösek vagyunk, ezt meg fogjuk tudni tenni. A bosnyákok elleni mérkőzés nem a taktikáról fog szólni, hanem erről a lelkületről” – hangsúlyozta.

A taktikai változásokkal kapcsolatban kiemelte, továbbra is hisz abban, hogy csak a modern futball viheti előre a magyar válogatottat, nem lehet csak rombolni és védekezni – és ezt akkor is érdemes erőltetni, akár a nagyobb csapatok ellen is, ha a düsseldorfihoz hasonló pofon a vége. Ez a fejlődésünk útja.

„A modern labdarúgás persze nem csak a támadásról és a magas presszingről szól. Azzal együtt is, hogy ez ma egy divat, okos elvek mentén. Az, hogy labdát szerezzünk, hogy az ellenfelünket arra kényszerítsük, hogy megnyújtsa a vonalait. Azzal együtt is, hogy ez kockázattal jár, mert a mi csapatunk is megnyúlik, és ha a védekezéshez nem tudunk időben visszarendeződni, a németekhez vagy hollandokhoz hasonló csapatok ellen abból hamar megvan a gond. De így van, szombaton nem a negyvenes-ötvenes évek taktikai elképzeléseire akartunk építeni, diktálni akartuk a tempót, progresszívek próbáltunk lenni. Az volt az elvárásunk, azt kommunikáltuk a játékosok felé, hogy az első tizenöt percben nem hagyhatjuk kibontakozni a németeket. Ami utána történt… az eredményért vállalom a felelősséget, de azért nem tudom vállalni, ha minden párharcot elvesztünk a németek ellen. Tudom, mi az én felelősségem, vállalom is érte a felelősséget, és hiszem, hogy a játékosaim is vállalják azért, ami az ő felelősségük.”

A keddi meccsre tekintve úgy fogalmazott, fizikális, kemény focit játszó ellenfélre számít, de nem pusztán a fizikumból élő játékosokra. „Jól képzett, taktikailag érett futballisták is akadnak a keretben. Az elemzést nem könnyíti meg, hogy új szövetségi kapitány ül a bosnyák kispadon, de ez eleve bonyolultabb szokott lenni, mint egy klubcsapatnál, ahol hétről hétre nyomon követhető a változás.” Kifejtette, a szeptemberi időszak egyébként is különleges, hiszen több mint két hónapja nem szerepelt pályán egyik csapat sem a sorozat rajtja előtt. Ennyi idő alatt a játékosok állapota, a taktikai elképzelés, sok-sok minden változhat. Természetes, elemezték a bosnyákok korábbi mérkőzéseit, de ahogyan azt korábban is mondta, ezúttal a hozzáállás lesz a legfontosabb, nem a taktikai finomságok. „Ha nincs meg a megfelelő mentalitás, nem fogunk tudni nyerni. Tisztelnünk kell az ellenfelünket, de nem mehetünk neki más hangulatban a meccsnek, minthogy a győzelem az egyedüli elfogadható cél számunkra” – tette hozzá a kapitány.

A németek elleni vereséget követően Szoboszlai Dominik csapatkapitány sem a televíziónak, sem más, a helyszínen tartózkodó újságírónak nem nyilatkozott, csupán másnap, akkor is néhány sorban nyilvánult meg közösségi oldalán, a történtekkel kapcsolatos részleteket mellőzve.

Volt egy megbeszélés meccs után a »főnökkel« és a játékosok között is. Külön-külön leültünk megbeszélni, min kéne változtatnunk, mik azok a dolgok, amiket reálisan kéne látnunk újra. Hogyan tudnánk visszatérni a régi önmagunkhoz? A 14 meccses veretlenségi sorozattal feltettük olyan magasra a lécet, ami után reális elvárás lehet a pontszerzés egy ilyen mérkőzésen? Ennél talán reálisabbnak kell lennünk. Ez nem kifogás, nem mentség egy 5–0-s vereségre, de megnézve, hogy micsoda játékosok alkotják a német válogatottat, kipróbálsz ellenük egy új taktikát, és nem jön be a pályán egy az egyben, az visszaüthet. De a gond nem is ez volt, inkább hogy nem volt meg az a küzdőszellem, az az akarat, ami a korábbi időszakban jellemzett minket. Átbeszéltük, min kéne változtatnunk ahhoz, hogy kikerüljünk ebből a hullámvölgyből

– mondta kettőt aludva a történtekre.

„Mi voltunk a világ legjobbjai a tizennégy győzelem után? Most kikaptunk öt–nullára, mi vagyunk a legrosszabbak? Ez túl szélsőséges. Kedden szeretnénk egy olyan teljesítményt mutatni, ami megfelelő válasz. Ami segít ezt a bánatot feledtetni, mert hiszem, hogy egy meccs alatt vissza tudjuk hozni a korábbi örömöt, boldogságot.”

Hozzátette, egy sötét szobában, depressziósan feküdne, ha foglalkozna azokkal a kommentekkel, amelyek szerint a Liverpoolban nyújtott jó teljesítménye után a válogatottban nem is teszi oda magát igazán. „Őszintén mondom, inkább engem savazzanak, mint a csapattársaimat. Én akkor is kimegyek, és odateszem magamat, ami aztán vagy jól sikerül, vagy nem. De a lényeg a csapat, hogy ők biztonságban érezzék magukat, ne forduljanak a szurkolók ellenük. Amikor minden jól megy, egyre többen vagyunk, amikor kicsit nehezebb a helyzet, akkor megjelennek ezek a kritikus hangok. Volt már a világon ilyen, hogy kikap egy válogatott, nem úgy megy a játék, ahogyan előtte ment. Viszont ilyenkor van még nagyobb szükségünk a támogatásra, a jó szavakra, amelyek mentálisan iszonyatosan sokat tudnak hozzáadni. Vannak olyan karakterek a csapatban, akiknek ez tényleg sokat számít abban, hogy mihamarabb át tudjanak lendülni a mélyponton. Ha viszont csak a kritika ömlik ránk, mivel mindenkiben van egy kis megfelelési kényszer, nem is csak önmagunkkal, hanem a szurkolóinkkal szemben is, akkor az csak mélyebbre nyom” – jegyezte meg.

Kiemelte, hisz abban, hogy ebből a gödörből is képes lesz kimászni a csapat, a 4–0-s Anglia elleni vereséget követően is képesek voltak együtt kimászni a nehéz helyzetből: sem a játékosok bizalma Rossiban, sem az edző bizalma a játékosokban nem tört meg, nem hiszi, hogy a szombati meccs után másképpen lesz.

„Egy kis türelemre van most szükségünk, és hiszem, hogy újra képesek leszünk olyan eredményeket elérni, mint korábban. A múlttal már nem foglalkozunk, a tanulságokat levontuk, a jelenben élünk és a jövőért dolgozunk” – tekintett előre.

A bosnyák sajtó képviselőinek úgy fogalmazott, a keddi ellenfél kifejezetten kompakt, szervezett, jól küzdő rivális, amellyel szemben kemény küzdelemre kell számítani. Hangsúlyozta, a magyar válogatottnak megvan a saját játéka, ami szerinte alkalmas arra, hogy hazai győzelem legyen a találkozó vége, de ehhez fontos, hogy ne hagyjuk, hogy Bosznia-Hercegovina ránk erőltesse az akaratát.

A 20 óra 45 perckor kezdődő összecsapással párhuzamosan az első fordulóban egyaránt öt gólt lövő Hollandia és Németország is összecsap a 3. csoportban. Utóbbi párharcot Amszterdamban rendezik.

A Nemzetek Ligája negyedik kiírása annyiban tér el a korábbiaktól, hogy nem csupán csoportutolsóként lehet kiesni az első divízióból, hanem a kvartettek harmadik helyezettjeinek osztályozót kell játszaniuk. Eközben a négy csoport első két helyezettje továbbjut a márciusi negyeddöntőbe, majd onnan a győztesek útja a június elején rendezett négyes döntőbe vezet tovább.

Emlékeztetőül

Nemzetek Ligája, A liga, 3. csoport, 1. forduló

Düsseldorf, Merkur Spiel-Arena, 54 600 néző. V: Turpin (francia)

Németország: Ter Stegen – Kimmich, Tah, Schlotterbeck (Koch, 69.), Raum (Henrichs, 69.) – Andrich (Stiller, 82.), Gross (Pavlovic, 60.) – Wirtz, Haverz, Musiala – Füllkrug (Beier, 60.). Szövetségi kapitány: Julian Nagelsmann

Magyarország: Gulácsi – Balogh B., Orbán, Dárdai M. – Nego (Bolla, a szünetben), Schäfer, Nagy Á. (Nikitscher, 82.), Kerkez (Nagy Zs., 67.) – Sallai (Csoboth, 75.), Szoboszlai – Varga B. (Ádám, 67.). Szövetségi kapitány: Marco Rossi

Gólszerző: Füllkrug (27.), Musiala (58.), Wirtz (66.), Pavlovic (78.), Havertz (81. – 11-esből)

A csoport másik mérkőzésén

Hollandia–Bosznia-Hercegovina: 5–2 (Zirkzee 13., Reijnders 45+2., Gakpo 56., Weghorst 88., Simons 92., ill. Demirovic 27., Dzeko 73.)

Nemzetek Ligája, A liga, 3. csoport

2. forduló (szeptember 10.)

20.45: Magyarország –Bosznia-Hercegovina

–Bosznia-Hercegovina 20.45: Hollandia–Németország

3. forduló (október 11.)

20.45: Magyarország –Hollandia

–Hollandia 20.45: Bosznia-Hercegovina–Németország

4. forduló (október 14.)

20.45: Bosznia-Hercegovina– Magyarország (Zenica)

Bosznia-Hercegovina– (Zenica) 20.45: Németország–Hollandia

5. forduló (november 16.)

20.45: Hollandia– Magyarország (Amszterdam)

Hollandia– (Amszterdam) 20.45: Németország–Bosznia-Hercegovina

6. forduló (november 19.)

20.45: Magyarország –Németország

–Németország 20.45: Bosznia-Hercegovina–Hollandia

A folytatásban

A bennmaradásért vívott rájátszás (2025. március 20–25.)

Az A liga negyeddöntője (2025. március 20–25.)

Az A liga négyes döntője (2025. június 4–8.)

(Borítókép: Marco Rossi és Szoboszlai Dominik a magyar válogatott edzésén 2024. június 12-én. Fotó: Tom Weller / picture alliance / Getty Images)