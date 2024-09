Megszólalt a szexuális zaklatással vádolt spanyol válogatott labdarúgó

Egy héttel ezelőtt robbant a bomba, miszerint letartóztatták Rafa Mirt, a Valencia labdarúgócsapatának támadóját. A Sevilla által kölcsönadott futballista az ellene felhozott vádak szerint egy ismerősével közösen, akaratuk ellenére létesítettek szexuális kapcsolatot egy 21 éves, illetve egy 25 éves nővel.

A 2021-es tokiói olimpián a spanyol válogatottal ezüstérmet szerző játékos a Marca szerint két napot töltött börtönben, mielőtt onnan óvadék ellenében távozott. A játékos egy héttel a hír megjelenése után, az X nevű közösségi oldalon adott ki egy közleményt, amelyben teljesen ártatlannak vallja magát.

„Az ügy egy fontos fordulatot vett, amely bizonyítja a vádak alaptalanságát” – ­kezdte Rafa Mir, aki bocsánatot kért az edzői stábtól, a csapattársaitól és a Valencia szurkolóitól is.

Teljes mértékben megbízom az igazságszolgáltatásban, amellyel a tények tisztázásának érdekében már az első pillanattól kezdve szorosan együttműködtem

– szögezte le a spanyol támadó.

A játékos végül azzal zárta a közleményt, hogy ügyvédje javaslatára a bíróságon, és nem a közösségi médiában kíván harcolni az igazságért.

A spanyol klub az ügy kirobbanása után engedélyezte a válogatott játékos távolmaradását az edzésektől, továbbá a Marca információi szerint be is hívta a játékost egy elbeszélgetésre, mivel a vezetőség a játékos verziójára is kíváncsi a vádakat illetően.

Hétfő kora délután aztán jött az újabb hír Spanyolországból, a Valencia végül nem rúgta ki a futballistát, Rafa Mir megússza pénzbírsággal, illetve legalább két mérkőzésre száműzik az első csapat keretéből. Rubén Baraja vezetőedző döntése nyomán pedig külön kell edzenie a többiektől, de legalább tréningezhet.

A kölcsönben játszó támadó az idei szezonban négy meccsen lépett pályára új klubjában, ezeken egy gólt szerzett. Az ellene felhozott vádak fényében azonban továbbra is nagy rejtély, hogy mikor láthatjuk ismét a pályán.

Ha önt vagy ismerősét erőszak éri a kapcsolatában, vagy ha valakiről úgy véli, emberkereskedelem áldozata lett, hívja az Országos Kríziskezelő és Információs Telefonszolgálatot a belföldről ingyenes, 06 (80) 20-55-20-as számon.

A NANE Egyesület bántalmazott nőknek és gyermekeknek szóló segélyvonala szerda kivételével minden hétköznap 18 és 22 óra között ingyenesen hívható a 06 (80) 505-101-es telefonszámon.