El se hinné az ember, hogy Cristiano Ronaldo, aki még a negyven felé közeledve is hajhássza a rekordokat, és meg sem fordul a fejében a visszavonulás gondolata, huszonegy évvel ezelőtt még arról beszélt válogatottbeli társának, Costinhának, hogy legkésőbb 30 évesen felhagy a labdarúgással.

Costinha, aki akkoriban a Porto játékosa volt, elmesélt egy történetet az A Bola című sportlapnak.

2003-at írtunk, és a válogatott edzőtáborában voltunk, amikor az akkor 18 éves Ronaldo odafordult hozzám, és azt mondta: Costa, figyelj ide, legkésőbb harmincévesen visszavonulok a futballtól, és valami mást fogok csinálni. Akkor nem tulajdonítottam különösebb jelentőséget ennek a kijelentésnek, de huszonegy évvel később arra gondolok, szerencse, hogy meggondolta magát.

Costinha arról is beszélt, hogy már akkor szembetűnő volt Ronaldo munkamorálja. „Amikor mi elkezdtük az edzést, ő már túl volt egy gyilkos erősítő programon a konditeremben. Döbbenetesen dolgozott benne a versenyszellem, például kihívta egy erőpróbára Fernando Coutót, a válogatott legerősebb tagját. Mindig ő akart lenni mindenben a legjobb. Ez az, ami most is hajtja. Egyáltalán nem tartom elképzelhetetlennek, hogy elérje az ezer gólt.”

Ronaldo most 901 (más számítások szerint 902) gólnál tart. És egészen hihetetlen módon ebből 437-et harmincéves kora után szerzett. Nem beszélve arról, hogy ha harmincévesen visszavonul, akkor most két Aranylabdával (2016, 2017) és egy Európa-bajnoki címmel (2016) szegényebb lenne. 214 válogatottságának és a válogatottban szerzett 132 góljának legalább a felét 30. születésnapja után érte el.

Nem csak a húszéveseké a világ.