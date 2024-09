A labdarúgó Nemzetek Ligája A divíziója 3. csoportjában a harmadik hely megszerzése szempontjából kulcsfontosságú meccsen fogadta Magyarország Bosznia-Hercegovinát. Kötelező lett volna kiköszörülni a düsseldorfi csorbát, már csak az önbecsülésünk helyreállítása végett is. A csapatjáték azonban továbbra is döcög, gól nem született, és anélkül lehetetlen győzni. Eközben a csoport másik mérkőzésén: Hollandia–Németország 2-2.

Amíg Marco Rossi együttese a csoport szombati nyitókörében 5-0-ra kikapott a megannyi erényét megcsillantó házigazda németektől, addig a bosnyákok ugyancsak öt gólt kaptak Eindhovenben a hollandoktól. Velünk ellentétben azonban utóbbi meccsen a vendégek is szereztek két találatot, és a 88. percig még minimális volt a hátrányunk. Miközben a magyar válogatott Düsseldorfban csak vergődött, még árnyéka sem volt önmagának.

Hétfőn, a mérkőzést megelőző sajtótájékoztatón Szergej Barbarezbosnyák kapitány a magyarokat dicsérte, és az ötgólos düsseldorfi vereségükről úgy vélte: egy rossz meccs nem teszi tönkre az előző évek munkáját. Pár órával korábban Telkiben, a magyar válogatott bázisán Rossi és a csapat képviseletében a kapitányi karszalagot viselő liverpooli légiós, Szoboszlai Dominik még mindig a két nappal korábban átéltek hatása alatt volt.

A mai összecsapást megelőzően a magyar és a bosnyák válogatott négyszer találkozott: az 1999-es első találkozó Budapesten, majd 2001-ben a második összecsapás Zenicán egyaránt 1–1-re végződött. Azt követően a 2008-as Eb selejtezősorozatában a mieink oda-vissza nyertek: vendégként 3–1-re, házigazdaként 1–0-ra. Érdekesség, hogy mindkét meccsre szeptemberben került sor, előbb 6-án, majd 8-án találkoztak a felek, most pedig a sormintának megfelelően 10-én.

A bosnyákok nincsenek jó passzban, és akkor még finomak voltunk: utóbbi hét meccsüket kivétel nélkül elvesztették, 7-20-as gólkülönbséggel. Igaz, nem nyeretlen kétévesekkel játszottak; Anglia, Portugália, Olaszország és Hollandia is ott volt az ellenfeleik között.

A szombati kezdő tizenegyhez képest az olasz-magyar szakvezető öt helyen változtatta meg kezdőcsapatát. A kapuból kikerült Gulácsi Péter, míg a mezőnyjátékosok közül Balogh Botond, Loic Nego, Nagy Ádám és Kerkez Milos. A kapus poszton Dibusz Dénes személyében adta magát a megfelelő alternatíva, mezőnyben pedig három olyan játékos került a kezdőbe, akik csereként léptek pályára Düsseldorfban (Bolla Bendegúz, Nagy Zsolt, Nikitscher Tamás), míg a negyedik helyen a rutinos Botka Endrére esett a választás. A bosnyákok négyet változtattak az eindhoveni kezdőjükön, kettőt a védelemben.

A kezdés előtt tíz perccel bizony akadtak üres helyek a Puskás Aréna lelátóján, ami az utóbbi években nem nagyon fordult elő. Hiába, a szombati, düsseldorfi 5–0-s vereség megtette hatását. Reggel még volt 4000 eladatlan jegy, ennek egy része este is a pénztárban maradt. Persze így is voltak közel hatvanezren a nézőtéren, sőt...

A kezdőrúgást Schäfer végezte el, és már az első percekben konstatálhattuk, hogy most nem Németország, hanem Bosznia-Hercegovina az ellenfél. Folyton a mieinknél volt a labda, a papírformának megfelelően. Közben Amszterdamban Hollandia megszerezte a vezetést Németország ellen...

A 16. percben Szoboszlai ívelt be szögletet, Varga Barnabás a földre pattintotta a labdát fejjel, a bosnyák kapus, Vasilj hatalmasat védett. Két percre rá megint varga fejelhetett volna gólt, de a labda elcsúszott előtte. Beszorultak a vendégek, a 21. percben Bolla köténnyel ugrott meg a jobb oldalon, Barisic sárga lapot érően buktatta.

A bosnyák szektorban görögtűz gyulladt, aminek szerencsére jóval nagyobb volt a füstje, mint a lángja.

A 24. percben megint Varga veszélyeztetett, Vasilj a léc alól szedte ki a fejest.

A 30. percben Szoboszlai jutott olyan szabadrúgáshoz, amilyet ő be szokott rúgni jobb napjain, de most elég magasan fölé tekerte a labdát. Három percre rá Bolla, a mezőny talán legjobbja szerelt és indított, Sallai ellőtte keresztbe a kapu előtt a labdát, ismét Varga érkezett, de közeli lövését Vasilj megfogta. Most már feltörte a bosnyákok hátát a háló, a 38. percben Nagy Zsolt húszról rászúrta a jobb alsó sarokra, sokan már gólt kiáltottunk, de Vasilj kipiszkálta a labdát.

A szünetben a bosnyákok egyet cseréltek, Rossi egyet sem. No és, Amszterdamban fordítottak a németek! Az 52. percben Bolla beadása után Varga előtt nyílt helyzet, de a védelem az utolsó tizedmásodpercben szögletre mentett. Nem volt jó a meccs, tompán erőlködtek a mieink, a bosnyákok meg csak ölték a futballt. Aztán Dzeko a 66. percben megvillant, de Dibusz vetődve védett.

A 70. percben Sallait felvágták, megint Szoboszlai próbálkozhatott 23 méterről. Ez most jobb volt, a labda a lécről pattant szögletre, egy védő nyilván beleért. Na végre felélénkültek a magyarok! Nagy Zsolt adott be balról, Varga elvetődve fejelt, de mellé. Most már volt ritmusa a játéknak, csak egy kicsit későn. A 75. percben Rossi cserélt, Csobothot küldte be Bolla helyére, addigra a bosnyákoknál már három új ember is a pályán volt.

A 79. percben Botka egy szöglet után elterült a földön, egy percig vérfagyasztó volt a jelenet, de aztán talpra állt a Fradi jobbhátvédje. Hármas cserével vetette be utolsó tartalékjait Rossi, méghozzá Ádám, Kerkez és Balogh képében. Egyre fogyott az idő, Rossi egyre idegesebben mászkált fel s alá a partvonal mellett. A 89. percben Ádám Martin majdnem megszerezte a győztes gólt, de a fejest bravúrral védte a végig remeklő Vasilj.

Maradt a 0–0, egyik válogatott sem került lépéselőnybe a csoport harmadik helyéért folyó küzdelemben. Mert az első két hely a nagyok, a németek és a hollandok belügye...

A budapesti meccsnek pedig úgy lett vége, hogy a figyelmetlenek észre sem vették. Egyszer csak az öltöző felé vették az irányt a pályán lévők.

A csoport másik találkozóján, Amszterdamban a két favorit összecsapásán a házigazda hollandok már a második percben megszerezték a vezetést Tijjani Reijnders révén, a vendégek azonban még a szünet előtt fordítottak. Deniz Undav 38. percben szerzett gólja után az első félidő ráadásában gólpasszal jeleskedett, akkor Joshua Kimmich talált be Bart Verbruggen kapujába. A második félidő holland részről úgy kezdődött, ahogyan az első: góllal. Az 50. percben Denzel Dumfries volt eredményes.

A mostani NL-szezon októberi körében a magyar válogatott előbb 11-én, pénteken Hollandiát látja vendégül, majd a bosnyákokhoz látogat 14-én, és hétfőn lép pályára Zenicán.

Nemzetek Ligája, A divízió, 3. csoport

2. forduló (szeptember 10.):

Magyarország–Bosznia-Hercegovina 0–0

Puskás Aréna, 60 000 néző. Vezette: Marco Guida (olasz)

Magyarország: Dibusz – Botka (Balogh B., 83.), Orbán, Dárdai M. – Bolla (Csoboth, 75.), Nikitscher, Schäfer, Nagy Zs. (Kerkez, 83.) – Sallai, Szoboszlai – Varga B. (Ádám, 83.) Szövetségi kapitány: Marco Rossi

Bosznia-Hercegovina: Vasilj – Barisic, Katic, Saric (Gigovic, 60.), Bicakcic – Gazibegovic, Basic Huseinbasic, 60.), Burnic (Tahirovic, 46.) Dedic – Dzeko, Demirovic (Bajraktarevic, 77.). Szövetségi kapitány: Szergej Barbarez

Hollandia–Németország 2–2 (1–2)

Gólszerzők: Reijnders (2.), Dumfries (50.), illetve Undav (38.), Kimmich (45+3.)

A csoport állása: 1. Németország 4 pont (7–2), 2. Hollandia 4 (7–4), 3. Bosznia-Hercegovina 1 (2–5), 4. Magyarország 1 (0–5)

A további menetrend:

3. forduló (október 11.)

20.45: Magyarország –Hollandia

–Hollandia 20.45: Bosznia-Hercegovina–Németország

4. forduló (október 14.)

20.45: Bosznia-Hercegovina– Magyarország (Zenica)

Bosznia-Hercegovina– (Zenica) 20.45: Németország–Hollandia

5. forduló (november 16.)

20.45: Hollandia– Magyarország (Amszterdam)

Hollandia– (Amszterdam) 20.45: Németország–Bosznia-Hercegovina

6. forduló (november 19.)

20.45: Magyarország –Németország

–Németország 20.45: Bosznia-Hercegovina–Hollandia

1. forduló (szeptember 7.):

Németország–Magyarország 5–0 (1–0)

Hollandia–Bosznia-Hercegovina 5–2 (2–1)

A folytatásban

A bennmaradásért vívott rájátszás (2025. március 20–25.)

Az A liga negyeddöntője (2025. március 20–25.)

Az A liga négyes döntője (2025. június 4–8.)

(Borítókép: Szollár Zsófi / Index)