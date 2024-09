Jön a folytatás az NL-ben: Magyarország–Bosznia-Hercegovina

A németek elleni vereséget követően Szoboszlai Dominik csapatkapitány sem a televíziónak, sem más, a helyszínen tartózkodó újságírónak nem nyilatkozott, csupán másnap, akkor is néhány sorban nyilvánult meg közösségi oldalán, a történtekkel kapcsolatos részleteket mellőzve.

Volt egy megbeszélés meccs után a »főnökkel« és a játékosok között is. Külön-külön leültünk megbeszélni, min kéne változtatnunk, mik azok a dolgok, amiket reálisan kéne látnunk újra. Hogyan tudnánk visszatérni a régi önmagunkhoz? A 14 meccses veretlenségi sorozattal feltettük olyan magasra a lécet, ami után reális elvárás lehet a pontszerzés egy ilyen mérkőzésen? Ennél talán reálisabbnak kell lennünk. Ez nem kifogás, nem mentség egy 5–0-s vereségre, de megnézve, hogy micsoda játékosok alkotják a német válogatottat, kipróbálsz ellenük egy új taktikát, és nem jön be a pályán egy az egyben, az visszaüthet. De a gond nem is ez volt, inkább hogy nem volt meg az a küzdőszellem, az az akarat, ami a korábbi időszakban jellemzett minket. Átbeszéltük, min kéne változtatnunk ahhoz, hogy kikerüljünk ebből a hullámvölgyből