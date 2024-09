A várakozásnak megfelelő hazai fölénnyel indult a Liverpool–Nottingham-összecsapás, ziccert azonban nem hozott az első húsz perc. Luis Díaz a kapufát találta el, nem sokkal később Mohamed Szalah centerezése után Szoboszlai Dominik a saját vállára bólintotta a labdát ígéretes helyzetben, amely ezt követően kapu mellé pattogott.

A meccs első harmada a vendégek csapatkapitányának, Ryan Yatesnek a kelleténél talán keményebb ütközéseiről, faultjairól maradhat emlékezetes: kétszer Alexis Mac Allister, egyszer Andrew Robertson volt a szenvedő fél a kőkemény angol középpályással szembeni párharcokban.

A játékrész hajrájában már Matz Sels bravúrjára is szükség volt ahhoz, hogy maradjon a gól nélküli állás: Mac Allister fejesénél mutatott be nagy védést a rutinos belga kapus. Néhány perccel később aztán majdnem összehozta a szezon öngólját is, Díaz felhőfejese után elvétve a mozdulatot és a két lába között kis híján gólba húzva a csemegének ígérkező labdát.

Fordulás után sem találta a jól szervezett nottinghami védelem kulcsát a Pool. A házigazda ugyan számos beíveléssel megpróbálkozott, ezekből még annyi veszélyt sem tudott kialakítani, mint a szünet előtt.

A hideg zuhany a 72. percben jött el a liverpooliaknak: egy kontratámadás végén a csereként beállt Callum Hudson-Odoi vette be a hazai kaput – ez volt a vendégek első kaput eltaláló próbálkozása az egész mérkőzésen (0–1).

A hajrában épp Szoboszlai előtt adódott egy óriási egyenlítési lehetőség, de nyolc méterről leadott lövését blokkolni tudták.

Ugyan patinás együttesről van szó, a Nottingham Forest a Premier League-ben még sosem tudta legyőzni idegenben a Liverpoolt, tétmérkőzésen is legutóbb 55 évvel ezelőtt volt képes hasonló bravúrra. A hazai vereséget még fájóbbá teszi, hogy egyúttal ez volt a nyáron kinevezett vezetőedző, Arne Slot első kudarca is tétmérkőzésen a vörösök kispadján.

A bajnoki címvédő Manchester City ugyan már az első percben hátrányba került a Brentford ellen, Erling Haaland duplájával az első félidőben fordított, és végül 2–1-re nyert is. A norvég csatár négy forduló után már kilenc gólnál jár a 2024–2025-ös Premier League-szezonban. Ezzel megdöntötte Wayne Rooney rekordját, aki a 2011–2012-es idény első négy meccsén nyolcszor volt eredményes.

Josep Guardiola együttese tétmérkőzésen legutóbb 2022 novemberében éppen a Brentfordtól kapott ki az Etihad Stadionban, azóta veretlen saját közönsége előtt, a sorozat immár 46 mérkőzést számlál: 39 győzelemmel és 7 döntetlennel – emelte ki a mérkőzéssel kapcsolatban az MTI.

A City tizenkét ponttal, hibátlan mérleggel a tabella élén áll. A Liverpool pillanatnyilag a második, vasárnap azonban a Newcastle United és az Arsenal is megelőzheti egy-egy győzelemmel.

LABDARÚGÁS, PREMIER LEAGUE

4. forduló

Liverpool–Nottingham Forest 0–1 (Hudson-Odoi 72.)

A játéknap további eredményei

Brighton–Ipswich Town 0–0

Crystal Palace–Leicester City 2 – 2 (0 – 1)

Fulham – West Ham United 1 – 1 (1 – 0)

Manchester City – Brentford 2 – 1 (2 – 1)

Southampton – Manchester United 0 – 3 (0 – 2)

(Borítókép: Szoboszlai Dominik küzd a labdáért. Fotó: Peter Byrne - PA Images / Getty Images Hungary)