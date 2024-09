Hiába a 70:30-as labdabirtoklási arány, a 14–5-ös kapuralövési mutató, elszenvedte első tétvereségét a Liverpool az Arne Slot-érában. A biztató idénykezdet után Szoboszlai Dominik is rosszul játszott, visszatért régi betegsége, a sok eladott labda, rossz passz. Az angol média osztályzatai is ezt tükrözik. Még egy kettes is becsúszott... Mondjuk, Mohamed Szalah-nak is, ha ez bárkit vigasztal.