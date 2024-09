A holland futball-legendának (aki a Premier League-ben az Arsenal és a Manchester United csatáraként is szórta a gólokat) ez volt mindössze a negyedik mérkőzése vezetőedzőként, miután májusban kinevezték a Heerenveen kispadjára.

Nagyon fáj ez a vereség. Az ember számos mélypontot átél a pályafutása alatt. Ez most egy nagyon nagy mélypont. De a nagy pofonok is a futball részét képezik. Azért nem kell rögtön temetni minket, továbbra is ragaszkodunk a saját játékunhoz. Ez az, amiben hiszünk