Kedd este a Ferencváros labdarúgócsapatáról tartott szurkolói ankétot Kubatov Gábor, az FTC elnöke és Orosz Pál, az FTC Labdarúgó Zrt. vezérigazgatója a Groupama Arénában. A drukkereknek rengeteg kérdésük volt, a Gazprom mellett többek között az is szóba került, miért nem állt légiósnak a csapat első számú kapusa, Dibusz Dénes.

Az ankét elején azt kérdezték a szurkolók, várható-e tőkeerős szponzor érkezése a jövőben.

A szponzorokon dolgozunk, a Gazpromon is, de a jogászok szerint nem lehet. Én bevállalnám, mert ha egy cég olyan sok pénzt keres Magyarországon, az a helyi ügyeket segítheti. Volt bennük némi nyitottság, főleg, amikor kiszálltak a BL-ből, a német fociból, de úgy tűnik, ez egyelőre nem megy. A meglévő szponzorokat igyekszünk kiszolgálni minél jobban

– válaszolta Kubatov Gábor.

Az FTC elnöke kendőzetlenül beszélt a csapat jelenlegi teljesítményéről is:

„A pályán látható játék lehetne jobb, a jelenlegi sz.r, van a mondás, hogy jó játékkal nyerni könnyű, na de sz.rral… Az eredmények jók, de ahogy a játék kinéz, az borzalmas. Pascal Jansennek időt kell adni, meg kell ismernie neki is mindenkit, hogy kivel mit kell csinálni. Ha nem lett volna itt Leandro, akkor jóval komolyabb bajban is lehettünk volna, nagyon fontos az ő tapasztalata” – idézte az elnököt a Nemzeti Sport.

Kubatov Gábor azt is elárulta, hogy „megkajálta” Dejan Sztankovics esküjét, aki a legutóbbi szezon végén váratlanul bejelentette, hogy távozik, ha nem adják meg neki azt az ajánlatot, amit kapott. A szerb szakembert végül kivásárolta a szerződéséből a Szpartak Moszkva.

Kubatov a Dibusz Dénesre vonatkozó kérdésre is reagált: „Dénesre volt ajánlatunk, de ő okos gyerek, közgazdász. Volt egy francia ajánlata, megkérdezte, hogy ott mennyi az adó, a lakásbérlés, az élet. Kijött neki, hogy 1500 euró pluszért nem mozgatja a családját, emellett van vele egy hosszú távú megállapodásunk, és jól is érzi magát, szerintem már nem is kellene neki mozognia” – mondta.