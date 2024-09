A magyar labdarúgás legnagyobb tehetségei között emlegetett Vancsa Zalán nyáron a belga másodosztályban szereplő Lommel SK szerelését cserélte a Konferencialiga-induló Gentére. Sajtóhírek szerint ötmillió euró körüli összeg mozdulhat meg az üzlet részeként a futballista játékjogáért cserébe, ám most kiderült, ennél kétszer drágábban is válthatott volna a kétszeres felnőttválogatott labdarúgó. Amennyiben hajlik arra, hogy Szaúd-Arábiába szerződjön...

„Igazak a hírek – reagált ezzel kapcsolatban Polyák Balázs, az MTK klubmenedzsere a Nemzeti Sport Online-nak adott interjúban. – A nyáron az Al-Nasszr megkeresett három világhírű ügynökséget, hogy ajánljanak nekik huszonegy éven aluli balszélsőt. Tudni kell, hogy a szaúdi ligában egy huszonegy év alatti játékos szerepeltetése kötelező. A CAA Stellar portfóliójából Zalán neve került az asztalra. – Az angol ügynökség játékosai többek között spanyol, francia, angol, olasz felnőttválogatottak, például Unai Simón, Camavinga, Grealish vagy Scamacca. – Azt gondoltam, ez nagy lehetőség, hiszen a szaúdi liga, kiváltképp a Cristiano Ronaldót is foglalkoztató Al-Nasszr jelenleg a világ egyik legnézettebb csapata, nagyon sok országban közvetítik a mérkőzéseit. Aki ott jól teljesít, gyorsan hírnevet szerezhet magának, arról nem is beszélve, hogy a Newcastle Uniteddel azonos a klub tulajdonosi köre. Egy arab liga után is lehet karriert csinálni Európában, jó példa erre az iráni válogatott Mehdi Taremi is, aki Katarban Németh Krisztián csapattársa volt, majd a Portóba került, jelenleg az Inter játékosa” – mesélte a honi sportvezető.

Vancsa ugyanakkor a családjával közösen úgy döntött, nem tesz próbát Cristiano Ronaldo csapattársaként.

Szakmai szempontok és az életvitel miatt sem akart Szaúd-Arábiába szerződni, így egy U20-as brazil válogatott futballistát igazolt az Al-Nasszr a Corinthiansból. Az MTK tízmilliós transzfer esetén egy egyszeri jelentős bevételhez jutott volna. Bár folyamatosan kapcsolatban vagyok a Stellar ügynökség tulajdonosával, David Manasseh-vel, és tudtam ebben az esetben is, hogy részéről Fernando Hierro sportigazgatóval folytak egyeztetések Vancsa Zalánról, de ha a játékos Európában akar maradni, még ha kisebb klubban is, mint az Al-Nasszr, akkor azt tiszteletben kell tartani, mert ez az ő pályafutása

– mondta Polyák a 10 millió dolláros üzlettel kapcsolatban.

Az interjúból az is kiderült, az MTK válogatott középpályása, Kata Mihály iránt Hollandiából és az Egyesült Államokból is volt konkrét érdeklődés, de végül nem jutottak megállapodásra a budapesti csapattal.

„Téves gondolkodás, hogy dobálóznak a nyugat-európai klubok az 1 millió euró feletti összegekkel. Ezt a léptéket kevés klub engedheti meg magának akár Hollandiában vagy Belgiumban is” – fogalmazott Polyák, ezzel mintegy elárulva, minimum mennyit szerettek volna látni Kata játékjogának értékesítéséből a Hungária körúton.