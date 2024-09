Négy óra a kezdésig, de a Hütteldorf vasútállomás tőszomszédságában 2016-ban átadott Allianz Stadion környéke máris kezd megtelni élettel. A belvárosban bő harminc perccel korábban még csak elvétve lehetett néhány lila felsős férfit és nőt látni, itt viszont tucatjával róják az utcákat a zöld-fehér szerelést viselő drukkerek a szikrázó napsütésben. Már most kígyózik a sor a „Wiener Würstl” nevet viselő gyorsétkezde előtt, és vasárnapi boltzár ide vagy oda, néhány utcai árus is serényen kínálgatja – főleg sörfélékből álló – portékáit. Négy darab dobozos sör akcióban csak tíz euró – hirdeti a távolról is jól látható plakát.

A bécsi Ferencváros–Újpest-, a Rapid Wien–Austria Wien-összecsapás 343. felvonása áll előttünk. Hét év elteltével ismét magyar fő szereplővel a pályán! Ezt megelőzően 2017 áprilisában esett meg legutóbb, hogy egy honfitársunk bizonyítási lehetőséget kapott a bécsi derbin, a fájóan fiatalon, mindössze 25 esztendősen visszavonult Szántó Tamás volt az. Az utánpótlás-válogatott középpályás nyáron kapott „utódot” a Rapidnál, méghozzá Bolla Bendegúz személyében.

A 24 éves szárnyvédő pillanatok alatt alapemberré vált a 32-szeres osztrák (és egyszeres német) bajnoknál: az első hat fordulóban egyetlen percet sem mulasztott a Bundesligából. Együttese három győzelemmel, két döntetlennel és egy vereséggel a neve mellett a tabella harmadik helyéről várta a derbit, három ponttal megelőzve az egy mérkőzéssel azonban kevesebbet is játszó Austriát. Noha a szezonrajt alapján nem lehetett volna egyértelmű esélyest hirdetni, a hazaiak mégiscsak bizakodóbbak lehettek: a nagy nemzetközi fogadóirodák meccsnapi oddsai szerint a vendégsiker majd két és félszeres pénzt ért volna a zöld-fehérekéhez képest...

Noha a stadion nem túl régi, a környék évtizedek óta a Rapid-meccsek helyszíne, a drukkerek alaposan be is lakták. A Google-kereső egy kilométeres körben tucatnyi jó és még jobb értékelésű – az éttermektől a klasszikus sportpubokig terjedő skálán elhelyezkedő – vendéglátóhelyet sorol fel. Az elmúlt évek hasonló futballtúráin már megtanultam, nem érdemes túl sokat gondolkodni, melyik helyre üljön be az ember, előbb-utóbb mindegyik megtelik – így pedig a hangulat és a beszélgetési lehetőség is garantált. A Stags Head, avagy a Szarvas feje közvetlenül a stadion főbejáratával szemben található, nem kell sok idő, és üres asztalt már nem is látni, amint a pultnál beszélgetni kezdek néhány helyivel. A kint élő magyarok által az Európa-bajnokság alatt gyakran ajánlott müncheni Augustiner – talán a zöld-fehér címkéje miatt – az egyik legfelkapottabb sör a régies hatást keltő, faberakású bútorokkal díszített pubban. Üvegenként, persze meccsnapon műanyag pohárba töltve, 5,5 euróért cserébe fogyasztható, és van, aki rögvest hatosával kéri az asztalához.

Hamar kiderült, nemcsak a sör, de apránként Bolla is belopja magát a helyiek szívébe. A pulton osztozva arról mesélnek a Rapid-drukkerek, eleinte a többség nem igazán ismerte a nyári Eb-t is megjárt magyar védő nevét, fenntartásokkal is köszöntötték, de az elmúlt két hónap bizonyította számukra, jó érzékkel választotta ki a szakmai stáb az együttes jobb szélének megerősítésére. Nem véletlen, hogy Robert Klauss vezetőedző eddig egyszer sem cserélte le a bajnokságban, és a Konferencialiga-selejtezőben is csak akkor hiányzott, amikor eltiltását töltötte.

Szerencsére nem kell messzire menni a meccsakkreditáció átvételéhez, de délután három óra környékére már így is akkora a tömeg, szabályosan keresztül kell vágni rajta. Pedig a nyugati lelátóra érkezők – a hazai ultrák többsége itt foglal helyet – már rég bement. A szemközti oldal ugyan foghíjas, a „kanyar” már tele, mire elfoglalom a helyem a médiatribünön – és a kezdésig még mindig másfél óra. A vendégszektor ugyancsak megtelt, a két tábor kezdeti „hangpróbái” alapján pedig csábítónak tűnik a kijelentés, a meccshangulat a pesti testvércsatáén is könnyen túltehet majd. Az mindenesetre tény, akkora pfujolást már rég nem hallottam az Újpest–FTC-csatákon sem, amekkorát a melegíteni érkező Austria-játékosok kaptak a Rapid-szurkolóktól.

A kezdés majd öt percet csúszott, „köszönhetően” a két tábor pirotechnikai bemutatójának és a pályát elborító füstfelhőnek. A köd pedig érzésre a vendégjátékosok körül oszlott el gyorsabban, ugyan a meccs első helyzete rögvest az első percben Guido Burgstaller előtt adódott, a folytatásban a lilák futballoztak veszélyesebben. Kellett egy negyedóra ahhoz, hogy a Rapid rendezze a sorait, majd épp Bollának akadt egy ígéretes elfutása a jobb oldalon, de a tizenhatos előterében elpasszolta magát a magyar bekk. A jég a 23. percben tört meg, Jonas Auer balról érkező beadásába középen Louis Schaub épp csak annyira tudott belecsúsztatni, hogy a mögötte érkező csatártárs, Dion Beljo elugrani se tudjon a labda elől, nem túl tudatos, de annál pontosabb fejese ütemtelenül pattogott a jobb alsóba (1–0). Az Augsburgból kölcsönvett, kétszeres horvát válogatott támadó a tizennegyedik meccsén ötödször volt eredményes zöld-fehérben.

Az iramra kevés rossz szó lehetett, ám talán a fokozott tempónak is volt köszönhető, hogy eladott labdából, ki nem kényszerített technikai hibából annál több akadt mindkét oldalon. A 42. percben épp Bollának kellett résen lennie, ugyanis a másik 77-es, Maurice Malone kapott remek kiugratást a leshatáron, ám a Rapid védője beérte, majd Nenad Cvetkoviccsal összedolgozva szerelte is a korábbi német utánpótlás-válogatott labdarúgót. A vendégek azonban így is egyenlíteni tudtak még a szünet előtt. Egy kontratámadás végén a jobb szélre ezúttal kiváltó Cvetkovics mellől épp Malone tudott centerezni, a labdája a röviden lepattant, majd a védőket megelőző Andreas Gruber a hosszú alsóba továbbította (1–1). A találat meghozta a lila-fehérek hangját, ami a játékrészből visszamaradt néhány percben már uralta is a 28 ezres stadion atmoszféráját.

Noha az egy héttel korábbi ítéletidőnek és a még néhány napja is komoly fennakadásokat okozó árvíznek mostanra kevés nyomát lehetett látni a belvárosban, mindez nem jelenti azt, hogy az osztrák főváros zavartalanul vészelte volna át az elmúlt időszakot. Bécs környékén és Alsó-Ausztriában másfél tucatnál is több halottról számoltak be a híradások. A Rapid-szurkolók a második félidő elején külön molinóval emlékeztek meg az áldozatokról. Mintha csak a csapatok is tisztelegni szerettek volna, kifejezetten visszafogott tempóval rukkoltak elő, így a futball nem igazán vonta el a figyelmet a lelátói gesztusról ebben a pár percben. Az ultrák gesztusát másfél-két percig tartó vastaps kísérte a stadion többi pontjáról.

A meccs a 60. minutumtól kezdett ismét megélénkülni, akkor azonban szinte egyből gólt hozott. A rekordbajnok csapatkapitánya – a múlt nyáron a DVSC ellen is betaláló – Matthias Seidl védhetetlen lövéssel jelentkezett be 14 méterről, ezzel ismét előnyhöz juttatva a zöld-fehéreket (2–1). Gyászkarszalagok helyett ezúttal már az örömtüzek fáklyáit tarthatták magasba a nyugati lelátón.

A hajrában Malone küldte léc fölé az Austria legnagyobb egyenlítési lehetőségét, majd a másik oldalon Mamadou Sangare lőtt a bal alsó mellé nem sokkal kisebb helyzetből. A 78. percben Bolla került centikre a góltól, Beljo bal oldali, lapos centerezésére érkezett tökéletes ütemben a hosszúnál, de a visszazáró védő az utolsó előtti pillanatban még épp annyira bele tudott kotorni a labdába, hogy az végül az apró irányváltással a magyar szélső helyett az elvetődő Samuel Sahin-Radlingeré legyen. A 90. percben a gólpasszhoz járt közel 22-szeres válogatottunk, de remek kiugratása után a csereként beszállt Moritz Oswald lövése elakadt a nagyot védő Austria-kapus lábában.

Még a hosszabbítás pillanataira is maradt puskapor a támadásokkal bátran – és a második félidőben kifejezetten hasznosan – fellépő Bolla lábában. A 95. percben újabb ígéretes beadással jelentkezett, középen Beljo el is szakadt az emberétől, de 7 méterről érkező fejesét megint csak védeni tudta Sahin-Radlinger. Ha nincs a 31 éves kapus, a végén kiütésessé is válhatott volna a különbség...

Újabb gól végül egyik oldalon sem született, a Rapid a tavaszi 3–0 után ismét legyőzte városi riválisát, a két csapat legutóbbi öt tétmeccsén pedig már egálra áll (két győzelem, egy döntetlen, két vereség).

Derbigyőzelmükkel Bolláék a tabella élére álltak – igaz, a negyedik helyezett és bajnoki címvédő Sturm Graz egy, a Red Bull Salzburg két mérkőzéssel kevesebbet játszott eddig a zöld-fehéreknél.

LABDARÚGÁS

OSZTRÁK BUNDESLIGA, 7. FORDULÓ

Rapid Wien–Austria Wien 2–1 (1–1)

(Borítókép: Kocsmár-Tóth István / Index)