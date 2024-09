Mint beszámoltunk róla, a Rapid Wien rendkívül érzelmes bécsi derbin verte 2–1-re az Austria Wien együttesét. A találkozón kezdőként lépett pályára és mind a 90 percet végig is játszotta a zöld-fehérek 22-szeres magyar válogatott védője, Bolla Bendegúz, aki a lefújást követően az Allianz Stadionban értékelte a történteket.

„Fantasztikus volt a hangulat, bár az előző meccsek alapján valahol számítottunk is rá: hazai pályán rendre remek atmoszférát teremtenek a szurkolóink, egy derbi pedig csak pluszt jelenthetett – kezdte a 24 esztendős futballista az Indexnek adott nyilatkozatát. – Örülök, hogy győzelemmel tudtuk meghálálni a támogatást. Egy derbigyőzelem mindig fontos, most különösen jó, mert ezzel a három ponttal a bajnokságban is átvettük a vezetést. Igaz, van mögöttünk olyan csapat, amely kevesebb mérkőzést játszott, de így is jó érzés a tabellára nézni. Biztató ez a szezonkezdet."

Fotó: SOPA Images / Getty Images Hungary Bolla Bendegúz játék közben

Hozzátette, Svájcban – a Servette és a Grasshopper játékosaként – is akadt néhány felfokozott hangulatú mérkőzése, de a válogatottal megvívott nemzetközi mérkőzéseket leszámítva nem nagyon tud felidézni a mostanihoz fogható meccsélményt.

A mérkőzés hajrájában, 2–1-es hazai vezetésnél a magyar szélső centikre járt a góltól, majd a hosszabbítás pillanataiban két ziccert is teremtett az átadásaival – így nem sokon múlt, hogy az első kanadai pontjait is megszerezze a bécsieknél.

„A végén benne volt, hogy jóval nagyobb különbséggel nyerjünk, de a lényeg mégis csak az volt, hogy behúzzuk valahogyan a három pontot. Meccsen belül volt néhány holtpontunk, amikor gyengébben játszottunk, a kelleténél jobban magunkra húztuk őket, de őszintén mondom, ha a lefújáskor négy gól van közte a javunkra, akkor sem szólhatott volna senki semmit. Persze bosszant, hogy sem a helyzetemből, sem a beadásomból nem lett gól a végén, de nem ez a legfontosabb most."

A bécsi klasszikus azonban nem csak a két csapat küzdelme miatt lesz emlékezetes. A lefújást követően a két tábor pirotechnikai eszközökkel dobálta meg egymást, és száznál is többen berontottak a játéktérre, hogy ott csapjanak össze egymással. Mikor a szurkolók elkezdtek beözönleni a pályára, Bolláék még javában ünnepelték a sikert az egyik hosszanti lelátónál...

„Igyekeztünk minél hamarabb lemenni a pályáról, amikor láttuk, hogy elindulnak a szurkolók egymás felé. Egy derbi mindenhol derbi, a túlfűtött érzelmek a futballhoz tartoznak, és arról, ami meccs közben történt, csak jót tudok mondani. Sajnálatos, és nem normális dolog, hogy a lefújás után néhányan elkezdik a családokkal teli szektort pirotechnikai eszközökkel dobálni. Úgy érzékeltem, a mi szurkolóink már csak erre a helyzetre reagáltak. Az a legrosszabb az egészben, hogy ezért a teljes klub bűnhődhet. Úgy tudom, az előző szezonból hasonló ügy miatt van egy felfüggesztett egypontos levonása a csapatnak, félő, hogy most érvénybe lép majd" – jegyezte meg Bolla a mérkőzést követő szurkolói incidenssel kapcsolatban.

A bekk az angol Wolverhamptontól igazolt nyáron az osztrák liga élcsapatához, Bécsben azonnal alapember lett, a bajnokságban hét forduló alatt egyetlen percet sem mulasztott.

Vasárnap esti sikerével a Rapid átvette a vezetést a Bundesligában – igaz, a két legfőbb aranyesélyes, a címvédő Sturm Graz egy, az elmúlt évtized domináns sikercsapata, a Red Bull Salzburg két mérkőzéssel kevesebbet játszott a fővárosiaknál.

LABDARÚGÁS

OSZTRÁK BUNDESLIGA, 7. FORDULÓ

Rapid Wien–Austria Wien 2–1 (1–1)

Az élmezőny: 1. SK Rapid 14 pont, 2. Wolfsberg 13, 3. BW Linz 13, 4. Sturm Graz 12 (6 meccs), 5. Salzburg 10 (5 meccs), 6. FK Austria 8