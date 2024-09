Lothar Matthäus véleményére mindig oda kell figyelni, hiszen nemcsak világbajnok volt az NSZK-val 1990-ben, hanem ugyanabban az évben az Aranylabdát is elnyerte. A magyar labdarúgó-válogatott korábbi szövetségi kapitánya nem spórol a megnyilvánulásaival, most arról beszélt a Bildnek, hogy a kiszivárgott hírekkel ellentétben nem Vinícius Jr., hanem Rodri érdemelné meg az Aranylabdát, és a brazilt nála még Jude Bellingham is megelőzi a rangsorban.