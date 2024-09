A közösségi médiában rekndkívül aktív, Intagramon egymillió követővel rendelkező német futballista idén hozta létre saját divatmárkáját, az Ére Studiost. Az ötlet megvalósításában fontos szerepet játszott közeli barátja, a szintén labdarúgó Agyemang Diawusie, aki viszont sajnálatos módon mindössze 25 évesen, szívrohamban elhunyt tavaly novemberben.

Halála előtt Diawusie azonban még vásárolt egy másfélmillió euró (körülbelül 595 millió Ft.) értékű ingatlant, a Szászországban található Pirna nevű település közelében. Az összeggel azonban komoly problémája van Sommernek, szerinte ugyanis indokolatlanul magas áron adta ezt el barátjának a férfi, ezért beperli az eladást végző céget – írja a német Bild.

Ez a férfi mindvégig ismerte Agy-t, és így is átverte a barátomat. Természetesen én is érintett vagyok az ügyben, de azért folyamodtam jogi lépésekhez, mert itt Agy örökségéről is szó van