Három mérkőzésen egy gól – jól indult a légiósélet Komáromi Györgynek, az NK Maribor színeiben többek között a szlovén ikonnal, Josip Iliciccsel is együtt készülő U21-es válogatott magyar labdarúgónak. A Puskás Akadémiát szeptember 7-én elhagyó játékos a Nemzeti Sportnak adott interjúban beszélt arról, úgy érzi, bő két hét is elég volt neki ahhoz, hogy beilleszkedjen a liláknál.

Szerencsére az első adódó alkalommal megkaptam vezetőedzőnktől a lehetőséget, és ahhoz képest, hogy csak néhány edzésen voltam túl a csapattal, jól ment a játék, a gól is segítette a beilleszkedésemet. Nem volt időm felkészülni a kihívásra, gyorsan történt minden: a korosztályos válogatotthoz megérkezve egyáltalán nem volt a fejemben a klubváltás, akkor még nem is hallottam a Maribor érdeklődéséről. Könnyebbség, hogy ugyanabban a felállásban szerepelünk, mint az előző együttesemben. A jobb szélen számolnak velem, aminek örülök, mert azon az oldalon sokkal jobban érzem magam – ez egyébként a klubváltáskor is fontos szempont volt, sokkal jobban ki tudom használni a jobb szélen az erényeimet, adottságaimat