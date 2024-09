2017 óta nem történt ilyen a Bundesligában: a magyar válogatott egyese, Gulácsi Péter tizenegyest hárított az RB Leipzig színeiben. A rutinos kapus az Augsburg színeiben futballozó Jeffrey Gouweleeuw eszén járt túl a két együttes találkozójának 27. percében. A lipcseiek ekkor már 2–0-ra vezettek Benjamin Sesko duplájával.

A házigazda a második félidőben még kétszer beköszönt, Lois Openda a 46., Xavi Simons az 57. percben volt eredményes, kialakítva a 4–0-s végeredményt.

Péter Gulácsi hasn't saved a penalty since 2017 in the Bundesliga



Péter Gulácsi: watch this #RBLFCA #Bundesliga pic.twitter.com/UXl3HYgtcN