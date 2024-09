Mint beszámoltunk róla, a Liverpool FC kissé fásultnak tűnő játékkal is begyűjtötte a három pontot a Premier League-szezon első hónapjában igencsak beragadt, eddig egyetlen pontot szerző Wolverhampton otthonában.

A 2–1-es győzelem azonban pont ugyanolyan jó volt az éllovas pozíció megszerzéséhez, mintha nagyobb gólkülönbségű siker jött volna össze. A 6. fordulót megelőzően élen álló Manchester City ugyanis botlott, a Newcastle United otthonában egygólos előnyről csak döntetlent játszott, ezzel felkínálva az esélyt a Poolnak, ha nyer, előzni tud.

„A centiméterek játéka, de a legfontosabb: a három megszerzett pont!” – írta a mérkőzést követően a magyar labdarúgó-válogatott csapatkapitánya egy mostanra szokásossá vált halálfejes emoji, valamint a Liverpool klubszínére utaló vörös körszelet kíséretében.





A találkozó nemcsak szoros volt, Szoboszlai is centikre járt a góltól az első félidő hajrájában: egy balról érkező beadás után alig három méterről lőtte telibe az óriásit mentő hazai kapust, Sam Johnstone-t. Ha picit jobban tudja helyezni, alighanem megvan az idénybeli első bajnoki gólja.

A középpályás – hasonlóan klubcsapatához – eddig nem kezdett rosszul, a bajnokságban minden mérkőzésen kezdő volt, lecserélni is csak most cserélték le először. Utóbbi alighanem a szerda esti, Bologna elleni Bajnokok Ligája-meccsnek is szólt, Arne Slot vezetőedző érezhetően igyekszik menedzselni kulcsemberei játékperceit. Szoboszlai hét tétmeccsen egy gólnál és két gólpassznál jár a 2024–2025-ös tétmeccseken.

A 23 esztendős labdarúgó épp a minap beszélt a helyzetkihasználás és a győzelmek jelentőségéről a vörösök klubhonlapjának. Az interjúban elárulta, szeretne több gólt és több gólpasszt szerezni, mint az előző kiírásban (akkor egyébként 45 tétmérkőzésen hét gól és négy assziszt került a neve mellé – a szerk.). „Reményteljes, hogy amikor jó labdát adok, akkor azért jó játékosok is állnak előttem, akik képesek gólokat szerezni belőle. Kicsit más a szerepem, mint tavaly, de továbbra is mindent megteszek a csapatért. Még ha a statisztikáim nem is kiemelkedők, hogy a csapat nyerni tudjon, az a legfontosabb.” Ezzel a gondolattal cseng össze a mostani poszt is.

A Liverpool hat meccs után öt győzelemmel és egy vereséggel, 15 ponttal a neve mellett vezeti a Premier League tabelláját, a címvédő City, valamint az előző idényben másodikként záró Arsenal 14–14 ponttal áll a második, illetve a harmadik helyen.

LABDARÚGÁS

ANGOL PREMIER LEAGUE, 6. FORDULÓ

Wolverhampton–Liverpool 1–1 (0–1)